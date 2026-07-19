Mbappé é o novo melhor marcador da história dos Mundiais

O francês Kylian Mbappé tornou-se no sábado o melhor marcador da história dos Mundiais de futebol, ao 'bisar' no jogo do 'bronze' da edição de 2026, face à Inglaterra (4-6), passando a contar 22 golos, em 22 jogos.

Mbappé passou a somar mais um golo do que o argentino Lionel Messi, que tem 21 golos, em 33 jogos, e joga no domingo a final, frente à Espanha.

O jogador do Real Madrid, de 27 anos, passou também a liderar isolado a lista dos marcadores do Mundial2026, com 10 golos, contra os oito de Messi.

Em Mundiais, nenhum jogador chegava à dezena de golos desde 1970, há 56 anos, quando o alemão Gerd Müller acabou a prova precisamente com 10 golos.

A cumprir o seu terceiro Mundial, Mbappé conseguiu quatro golos em 2018, ano em que conquistou o título, oito em 2022, que lhe deram o título de melhor marcador, numa edição em que a França foi vice-campeã, e agora 10, mas sendo quarto classificado.

A Inglaterra conseguiu no sábado a sua segunda melhor classificação de sempre em Mundiais de futebol, ao arrebatar o terceiro lugar, com um triunfo por 6-4 face à França, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.

Bukayo Saka, autor de um 'hat-trick', com golos aos 37, 45+1 e 87 minutos, o último de penálti, Declan Rice, aos três, Ezri Konsa, aos 18, e Jude Bellingham, aos 90+8, marcaram os golos dos três 'leões', que só fizeram melhor quando foram campeões em 1966.

Pela França, que chegou ao intervalo a perder por 4-0 e ainda reduziu para 4-3 e 5-4, marcaram Kylian Mbappé, aos 48 e 66 minutos, para passar a ser o melhor marcador da história do Mundiais, com 22, e isolar-se na liderança em 2026, com 10, e os suplentes Bradley Barcola, aos 54, e Ousmane Dembélé, aos 90+6.

- Melhores marcadores de sempre:

1. Kylian Mbappé, Fra 22 golos (4/2018, 8/2022, 10/2026)

2. Lionel Messi, Arg 21 (1/2006, 4/2014, 1/2018, 7/2022, 8/2026)

3. Miroslav Klose, Ale 16 (5/2002, 5/2006, 4/2010, 2/2014)

4. Ronaldo Nazário Lima, Bra 15 (4/1998, 8/2002, 3/2006)

5. Gerd Müller, RFA 14 (10/1970, 4/1974) . Harry Kane, Ing 14 (6/2018, 2/2022, 6/2026)

7. Just Fontaine, Fra 13 (1958)

8. Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', Bra 12 (6/1958, 1/1962, 1/1966, 4/1970)

9. Sandor Kocsis, Hun 11 (1954) . Jürgen Klinsmann, RFA/Ale 11 (3/1990, 5/1994, 3/1998). Cristiano Ronaldo, Por 11 (1/2006, 1/2010, 1/2014, 4/2018, 1/2022, 3/2026)