Messi e Mbappé lideram lista de goleadores

Lionel Messi, da Argentina, e Kylian Mbappé, da França, são os melhores marcadores da competição, ambos com oito golos apontados, de acordo com a mais recente actualização da tabela de goleadores.

Na perseguição surge Erling Haaland, da Noruega, com sete golos, enquanto Harry Kane e Jude Bellingham, ambos da Inglaterra, repartem o quarto lugar, com seis tentos cada. O francês Ousmane Dembélé fecha o lote dos jogadores com cinco golos.

Com quatro golos aparecem Vinicius Júnior (Brasil), Mikel Oyarzabal (Espanha), Julián Quiñones (México) e Ismaïla Sarr (Senegal).

Cristiano Ronaldo integra o grupo dos jogadores com três golos, ao lado de nomes como Cody Gakpo e Brian Brobbey (Países Baixos), Kai Havertz e Deniz Undav (Alemanha), Romelu Lukaku e Charles De Ketelaere (Bélgica), Jonathan David (Canadá), Matheus Cunha (Brasil) e Raúl Jiménez (México), entre outros.

Portugal conta ainda com Gonçalo Ramos, João Neves, Nuno Mendes e Rafael Leão, todos com um golo marcado.

Na lista de autogolos, destaque para Mohamed Hany, do Egipto, que já marcou por duas vezes na própria baliza, beneficiando, em ocasiões distintas, Austrália e Bélgica. Regista-se ainda um autogolo favorável a Portugal, apontado pelo guarda-redes uzbeque Abduvohid Nematov.