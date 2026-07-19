Argentina quer quarto título e Espanha o segundo em final inédita

A detentora do título Argentina, campeã em 1978, 1986 e 2022, e a Espanha, vencedora em 2010, disputam uma inédita final do Mundial de futebol, cuja 23.ª edição fecha em East Rutherford, nos Estados Unidos.

Os campeões europeus em título conseguiram a primeira vaga no jogo decisivo, ao ganharem à favorita França por 2-0, enquanto os vencedores das duas últimas edições da Copa América garantiram a segunda, ao baterem a Inglaterra por 2-1, com reviravolta.

Esta será apenas a segunda final dos espanhóis, que, em 2010, na primeira, bateram os Países Baixos, enquanto os argentinos vão para a sétima final -- só a Alemanha tem mais (oito) -, em busca de repetir 1978 (Países Baixos), 1986 (RFA) e 2022 (França).

Se inclinar o balanço das finais a seu favor, a Argentina torna-se apenas a terceira seleção a revalidar o cetro, depois de Itália (1934 e 1938) e Brasil (1958 e 1962), enquanto a Espanha pode repetir o feito da Alemanha, que, em 2014, foi a única seleção europeia a vencer na América.

A inédita final da 23.ª edição do Mundial de futebol está marcada para as 15:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio MetLife, em East Rutherford, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Brasil e São Tomé e Príncipe estão entre os países de língua oficial portuguesa que concorrem a sítios do Património Mundial da UNESCO, cujo comité se reúne em Busan, Coreia do Sul, a partir de hoje.

O Brasil concorre à lista do Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), na categoria Sítios Culturais, com os "Teatros da Amazónia", e São Tomé e Príncipe, na mesma categoria, com "As roças de São Tomé e Príncipe: Sistema colonial agrícola e migração forçada".

A candidatura portuguesa das Fortalezas Abaluartadas da Raia, que envolve Almeida, Marvão e Valença, deverá ver a inscrição adiada para que haja uma reconceptualização e uma "seleção mais representativa", de acordo com o parecer do Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS), tendo os promotores portugueses já admitido a possibilidade de nova submissão "com a disponibilidade e apoio" da Comissão Nacional da UNESCO e das "entidades que tutelam o património".

A 48.ª sessão do Comité do Património Mundial da UNESCO decorre até 29 de julho.

ECONOMIA

A União Europeia (UE) proíbe a partir de hoje a destruição de vestuário, acessórios de roupa e calçado não vendidos por grandes empresas para promover a reutilização, a reciclagem e a economia circular.

As novas regras entram em aplicação no âmbito do Regulamento de Conceção Ecológica de Produtos Sustentáveis, sendo que as médias empresas deverão cumprir estas obrigações a partir de julho de 2030.

Em comunicado, a Comissão Europeia argumenta que as medidas vão "promover a reutilização e a reciclagem", apoiar "uma utilização mais racional dos recursos", reduzir os danos ambientais e criar "condições equitativas para as empresas".

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Mais de 142 mil eleitores são chamados hoje a escolher o próximo Presidente de São Tomé e Príncipe, numas eleições marcadas pela crispação política, mas sem incidentes de maior.

Quatro candidatos disputam as presidenciais. O atual Presidente, Carlos Vila Nova, tem como principal adversário Nito d'Abreu. Eugénio Tiny e Miques João são os outros dois candidatos, mas que não contam com qualquer apoio partidário e cuja campanha eleitoral foi praticamente inexistente.

A abertura das urnas está prevista para as 07:00 (mais uma hora em Lisboa) e o fecho às 18:00. Para a observação das eleições presidenciais de domingo em São Tomé e Príncipe encontram-se no terreno várias missões internacionais: União Europeia, da União Africana, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), dos países do G-7+, da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) e ainda da Rede dos Órgãos Jurisdicionais e de Administração dos Países de Língua Portuguesa (ROJAE-CPLP).

Segundo a CEN, os dados definitivos do recenseamento eleitoral automático registaram 142.191 eleitores, dos quais 121.670 estão em São Tomé e Príncipe e 20.521 na diáspora, nomeadamente 15.917 em cinco países da Europa, e 5.324 em quatro países de África.