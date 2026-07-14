Espanha bate França e qualifica-se para a final

A Espanha, campeã em 2010, qualificou-se hoje para a final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a vice-campeã em título França por 2-0, em encontro disputado em Arlington, nos Estados Unidos.

Mikel Oyarzabal, aos 22 minutos, de grande penalidade, e Pedro Porro, aos 58, apontaram os tentos dos detentores do título europeu, que já haviam batido os gauleses nas meias-finais do Europeu de 2004 (2-1) e da Liga das Nações de 2025 (5-4).

Na final, marcada para domingo, pelas 15:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio MetLife, em East Rutherford, a Espanha defronta o vencedor do jogo entre a detentora do troféu Argentina e a Inglaterra. No sábado, a França joga para o 'bronze'.