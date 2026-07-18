Tempestades obrigam Espanha a cancelar último treino antes da final

O último treino da seleção espanhola de futebol antes da final do Mundial foi hoje cancelado devido às tempestades elétricas que se abateram sobre Nova Jérsia momentos antes da hora prevista para o início da sessão.

Assim, os jogadores espanhóis realizaram trabalho de ginásio na academia do Centro de Treinos Melanie Lane.

Inicialmente, o treino foi adiado minutos antes da hora prevista para o início, às 11:00 (16:00, em Lisboa), com a imprensa a aguardar a entrada dos futebolistas no relvado.

"O protocolo indica que o treino no campo pode começar 30 minutos após o último trovão", informaram os organizadores.

A previsão meteorológica apontava uma janela de 45 minutos para os jogadores entrarem em campo, a partir das 12:15 (17:15 em Lisboa), mas as tempestades agravaram-se e o treino da seleção espanhola acabou por ser suspenso.

A seleção espanhola sofreu um revés na véspera da final, mas sem impacto para o jogo, já que não há previsão de tempestades para domingo no estado de Nova Jérsia, onde se situa o Estádio MetLife, palco do encontro entre Espanha e Argentina.

Também a Argentina, que se prepara para a final a cerca de sete quilómetros de distância da Espanha, não conseguiu entrar em campo à hora prevista devido à forte tempestade que se abateu sobre a região.

Depois de a chuva ter parado, pouco menos de meia hora depois da hora marcada para o início do treino, às 11:30 (16:30, em Lisboa), os argentinos decidiram esperar para ver se conseguem concluir o treino.

O protocolo do Mundial, alinhado com as diretrizes aplicadas nos Estados Unidos, determina que se um raio atingir a área de treino a menos de 13 quilómetros, a sessão deve ser interrompida por 30 minutos, período durante o qual não pode ocorrer qualquer novo relâmpago para que o treino seja retomado. Caso surja outro raio durante essa meia hora, o protocolo é reiniciado.

Espanha, campeã em 2010, e Argentina, triunfante em 1978, 1986 e 2022 e detentora do troféu, decidem a 23.ª edição do Campeonato do Mundo no domingo, às 15:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio MetLife, em East Rutherford, nos Estados Unidos, numa inédita final entre os vencedores do Europeu de 2024 e das derradeiras duas Copas América, em 2021 e 2024.