Campeã Argentina 'vira' Inglaterra e está na final

A campeã em título Argentina qualificou-se hoje para a final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a Inglaterra por 2-1, com reviravolta, na segunda meia-final, em Atlanta, nos Estados Unidos.

A formação inglesa adiantou-se com um golo de Anthony Gordon, aos 55 minutos, mas os sul-americanos responderam na parte final, com tentos de Enzo Fernández, aos 85, e Lautaro Martínez, aos 90+2, ambos assistidos por Lionel Messi.

Na inédita final, marcada para domingo, pelas 15:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio MetLife, em East Rutherford, a Argentina, que repete as finais de 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 e 2022, defronta a Espanha, que bateu a França por 2-0.