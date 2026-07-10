Espanha e Bélgica defrontam-se no segundo jogo dos 'quartos'

A Espanha, 'carrasca' de Portugal, e a Bélgica, que eliminou os coanfitriões Estados Unidos, defrontam-se hoje no segundo encontro dos quartos de final do Mundial de futebol de 2026, em Inglewood, nos Estados Unidos.

A formação espanhola chega a esta fase da prova ainda sem golos sofridos (9-0), num trajeto iniciado com um empate a zero com Cabo Verde e que tem, para já, com último momento o 1-0 à formação das 'quinas' nos oitavos de final.

Um golo do suplente Mikel Merino, já nos descontos, aos 90+1 minutos, selou o triunfo dos espanhóis, que procuram a segunda presença de sempre nas 'meias', depois de 2010, quando superaram a Alemanha por 1-0, rumo à primeira e única vitória no Mundial.

Nessa edição, os espanhóis conseguiram o seu único triunfo nos quartos de final, vencendo por 1-0 o Paraguai, num jogo em que o então benfiquista Oscar Cardozo falhou um penálti. Caíram nas restantes, em 1934, 1986, 1994 e 2002.

Por seu lado, a Bélgica surge nos 'quartos' muito moralizada, depois de um marcante 4-1 aos Estados Unidos, num jogo marcado pela forma como a FIFA despenalizou Folarin Bolagun, que foi expulso nos '16 avos' e não deveria ter jogado.

Os belgas, que começaram com dois empates (1-1 com o Egito e 0-0 com o Irão), também bateram a Nova Zelândia, por 5-1, a fechar a fase de grupos, e eliminaram, nos '16 avos' o Senegal, por 3-2, no tempo extra, num jogo em que perdiam por 2-0 aos 85 minutos.

A Bélgica já esteve por duas vezes nas meias-finais, perdendo com Argentina (0-2 em 1986) e França (0-1 em 2018), sendo que, na primeira ocasião, eliminou a Espanha nos 'quartos', no desempate por penáltis (5-4), após 1-1 nos 120 minutos.

Os 'diabos vermelhos' também estiveram nos quartos de final em 2014 (0-1 com a Argentina) e 2018 (2-1 ao Brasil), esta última sob o comando do espanhol Roberto Martínez, ex-selecionador de Portugal.

Nas meias-finais, em encontro marcado para terça-feira, em Arlington, às 14:00 locais (20:00 em Lisboa), o vencedor do embate entre a Espanha e a Bélgica vai defrontar a França, que bateu Marrocos por 2-0.