Mais de 10 mil motos fiscalizadas na Madeira e nos Açores

As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores participaram na sétima campanha do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) 2026, 'Duas Rodas – Agarre-se à Vida', promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP), que visou reforçar a sensibilização e fiscalização dirigidas aos utilizadores de motociclos e ciclomotores.

A campanha decorreu entre 7 e 13 de Julho e teve como principal objectivo sensibilizar os condutores de motociclos e ciclomotores para os comportamentos de risco associados à condução, promovendo uma condução mais segura, defensiva e responsável. A iniciativa alertou, igualmente, os restantes utilizadores da via para a necessidade de partilha segura do espaço rodoviário, atendendo à especial vulnerabilidade dos utilizadores de veículos de duas rodas a motor em caso de acidente.

Nas Regiões Autónomas, a PSP fiscalizou 10.049 veículos e condutores, tendo sido detectadas 563 infracções rodoviárias.

PSP e IMT reforçam fiscalização na rotunda de São Martinho A Polícia de Segurança Pública (PSP) realiza, esta manhã, uma operação de fiscalização rodoviária na rotunda de São Martinho, no Funchal, com o apoio e participação de fiscais do Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT).

A nível nacional, foram fiscalizados 550.213 veículos e condutores durante o período da campanha, resultando no registo de 12.429 infracções, sobretudo por excesso de velocidade, utilização incorrecta ou ausência de capacete, ultrapassagens irregulares, irregularidades na documentação e condições técnicas dos veículos, condução sob o efeito do álcool e utilização do telemóvel durante a condução. Foram ainda sensibilizados 500 condutores e passageiros de motociclos e ciclomotores.

No que diz respeito à sinistralidade rodoviária, entre 7 e 13 de Julho, registaram-se em todo o país 2.771 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 15 vítimas mortais, 60 feridos graves e 909 feridos leves.

Nas Regiões Autónomas, verificaram-se 147 acidentes, correspondentes a cerca de 5% do total nacional, dos quais resultaram três feridos graves e 43 feridos leves, não tendo sido registadas vítimas mortais neste período.

No Continente ocorreram 2.624 acidentes, que provocaram a totalidade das 15 vítimas mortais, além de 57 feridos graves e 866 feridos leves.

Comparativamente ao período homólogo de 2025, registaram-se, a nível nacional, menos 41 acidentes, mais três vítimas mortais, menos dois feridos graves e menos 109 feridos leves.

De salientar ainda que, entre 1 de Janeiro de 2023 e 31 de Dezembro de 2025, registaram-se 34.179 acidentes com vítimas que envolveram veículos de duas rodas a motor (ciclomotores ou motociclos), dos quais resultaram 440 vítimas mortais, 3.041 feridos graves e 34.501 feridos leves. A maioria destas vítimas são condutores e passageiros de veículos de duas rodas a motor, mas também estão incluídos nestes valores outros envolvidos nestes acidentes, como peões e ocupantes de outros veículos.