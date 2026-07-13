Despiste de moto fere jovem esta madrugada
Um jovem de 20 anos despistou-se de moto esta madrugada, enquanto descia o Caminho do Monte, naquela freguesia do Funchal.
Apesar de apresentar ferimentos ligeiros, o motociclista foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e pelos Bombeiros sapadores do Funchal, ambas as corporações mobilizadas para o acidente.
A ocorrência deu-se pelas 4h30 deste início de segunda-feira, tendo a vítima sido encaminhada para o Hospital para avaliação mais rigorosa.
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