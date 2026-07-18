Chuva de golos num jogo a feijões dá 'bronze' a Inglaterra

O jogo de atribuição do 3.º lugar do Mundial 2026, disputado no Hard Rock Stadium, em Miami, terminou com uma vitória emocionante da Inglaterra sobre a França, por 6-4.

Os ingleses entraram fortíssimos e destruíram a França na primeira parte, chegando ao intervalo com uma vantagem esmagadora de 4-0, com golos aos 3', 18', 37' e 45' minutos, com golos de Declan Rice, Ezri Konsa e Bukayo Saka a bisar. A Inglaterra esteve por cima do jogo do início ao fim dos primeiros 45 minutos, aproveitando cada oportunidade que criou.

Na segunda parte, a França reagiu com orgulho, naquele que foi o último jogo de Didier Deschamps ao comando dos 'Bleus', e reduziu a desvantagem com três golos seguidos, aos 48', 54' e 66', por Kylian Mbappe (2) e Bradley Barcola, colocando o marcador em 3-4 e reacendendo a esperança de uma reviravolta.

No entanto, a Inglaterra voltou a marcar aos 87', outra vez por Bukayo Saka, restabelecendo a vantagem de dois golos (3-5). Já em tempo de compensação, a França ainda conseguiu reduzir novamente, aos 90' (4-5), por Ousmane Dembele, mas os ingleses fecharam a contagem praticamente ao mesmo tempo, também aos 90', por Jude Bellingham, fixando o resultado final em 4-6.

Com este triunfo, a Inglaterra garante o terceiro lugar do Mundial 2026, a sua melhor campanha desde a conquista do título em 1966, enquanto a França termina a competição no quarto lugar, encerrando assim o ciclo de mais de uma década de Deschamps na seleção francesa.