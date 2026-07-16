Jogo entre Inglaterra e Argentina na TVI foi o programa mais visto do dia

O jogo disputado entre as seleções de Inglaterra e Argentina, transmitido pela TVI, foi o programa mais visto do dia, com uma audiência média superior à partida na véspera, de acordo com dados da CAEM/MediaMonitor.

A campeã em título Argentina qualificou-se na quarta-feira para a final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a Inglaterra por 2-1, na segunda meia-final, em Atlanta, nos EUA.

"O jogo Inglaterra X Argentina no Mundial 2026, respeitante às meias-finais, transmitido na TVI, destacou-se como o programa mais visto do dia, registando uma audiência média de 2.158.000 espectadores", referem os dados da CAEM/MediaMonitor.

Na véspera tinha sido disputado o jogo França X Espanha, também relativo às meias-finais do Mundial 2026, transmitido na SIC, que também foi o programa mais visto do dia, com uma audiência média de 2.087.500 espectadores.

Na inédita final, marcada para domingo, pelas 15:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio MetLife, em East Rutherford, a Argentina, que repete as finais de 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 e 2022, defronta a Espanha, que bateu a França por 2-0.

Os jogos também são transmitidos pela SportTV e pela plataforma LiveMode (através do canal LiveModeTV no YouTube).