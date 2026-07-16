Sea Cloud Spirit pernoita no Porto do Funchal com 180 pessoas a bordo

O navio de cruzeiro Sea Cloud Spirit chegou esta quinta-feira ao Porto do Funchal, proveniente de Lisboa, trazendo a bordo 180 pessoas, entre 94 passageiros e 86 tripulantes.

Agenciado pela Funchal Marítima, o veleiro atracou pelas 12h30 no Cais 6, onde permanecerá até às 19 horas de sexta-feira, altura em que prossegue viagem.

Construído em 2021 nos estaleiros espanhóis Metalships & Docks Shipyard, em Vigo, o Sea Cloud Spirit representou um investimento de cerca de 100 milhões de euros e tem capacidade para transportar até 136 passageiros.

Durante a escala na Madeira, o navio terá a companhia do mega-iate Bad Company Support, agenciado pela Blatas, que se encontra atracado no molhe da Pontinha desde o início da semana e permanecerá na Região até 4 de Agosto.

A próxima escala de um navio de cruzeiro no Porto do Funchal está prevista para 22 de Julho, com a chegada do Ventura.