Madeira escolhe as suas Novas 7 Maravilhas

A Região Autónoma da Madeira acolhe, este sábado, a Final Regional das Novas 7 Maravilhas de Portugal®, numa emissão especial em directo da TVI, entre as 14 e as 18 horas, a partir do Passeio Marítimo do Funchal (APRAM), junto ao heliporto.

Com quatro horas de transmissão em directo para todo o país, o programa transformará o Funchal numa das principais montras televisivas nacionais dedicadas ao património português. Conduzida por Maria Cerqueira Gomes, a emissão combinará momentos de entretenimento, atuações musicais, reportagens sobre os candidatos, ligações a diferentes pontos da Madeira e a revelação, em tempo real, dos patrimónios mais votados pelo público. A diversidade do formato permitirá mostrar uma Madeira para além da imagem turística mais conhecida, dando a conhecer o seu património histórico, arquitectónico, cultural e paisagístico.

A Final Regional reúne 21 candidatos distribuídos por sete categorias, desde fortalezas e monumentos históricos até grandes obras de engenharia, património religioso, equipamentos culturais e espaços de referência turística. Os patrimónios mais votados garantirão a passagem à fase nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal, num processo que decorrerá até ao final de Agosto e que é auditado pela PwC.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 13h00 - Encontro Regional de Voluntários 2026, no Barceló Funchal Oldtown

- 9h20 às 20h00 - 51.ª Volta à Madeira em bicicleta

- 9h20 às 19h45 - 1.ª Rampa Regional Ilha Pneu

- 9h30 às 14h30 - 5.ª Circuito Regional de Voleibol de Praia, na Praia da Calheta

- 9h30 às 13h00 - I Jornadas Autárquicas Regionais - Chega, no Savoy Gardens

- 10h00 às 19h00 - Madeira Padel Tour, nos Jardins Panorâmicos

- 12h00 - Iniciativa do JPP, na Feira de Agropecuária

- 13h00 - Iniciativa do PS na Feira Agropecuária da Madeira, na Santa do Porto Moniz

- 17h30 - 'Camacha de Ontem - Madeira de Sempre'

- 17h30 às 18h00 - I Milha do Porto do Funchal



- 18h00 às 1h00 - Febre do Vinil', no Colégio dos Jesuítas

- 18h00 - Pedro Rodrigues visita a Expo Porto Santo

- 18h00 - Último concerto da temporada 25/26 da Orquestra Clássica da Madeira, no Centro de Congressos da Madeira

- 18h00 - Espectáculo 'As Guerreiras do K-POP – Em Concerto (Tributo), no Parque de Santa Catarina

- 18h00 - Conferência de imprensa Grupo Parlamentar Chega Madeira, na Feira do Gado Santa/Porto Moniz

- 18h30 - Nuno Maciel preside às comemorações dos 20 anos da Quinta do Barbusano, em São Vicente

- 20h00 às 23h00 - Festa da Juventude 2026, na Baía de Câmara de Lobos

- 21h30 - XXVII Festival Infantil de Vozes do Porto Santo, no Praça do Barqueiro

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional de Nelson Mandela e World Listening Day/Dia Mundial da Escuta

- Este é o ducentésimo dia do ano. Faltam 166 dias para o termo de 2026

EFEMÉRIDES:

1374 - Morre, com 69 anos, o poeta e humanista italiano Francesco Petrarca, autor de "Triunfos", "Do Lazer Religioso" e "Da Vida Solitária".1536 - Henrique VIII anula a autoridade do Papa no domínio britânico e assume a liderança da Igreja de Inglaterra.1697 - Morre, com 89 anos, o padre António Vieira, missionário jesuíta português, diplomata, visionário, autor de "A Chave dos Profetas", célebre pelos sermões antidogmáticos.

1817 - Morre, com 41 anos, a escritora inglesa Jane Austen, autora de romances como "Orgulho e Preconceito" e "Sensibilidade e Bom Senso".

1870 - É promulgada a Constituição "Pastor Aeternus", que define os dois Dogmas do Primado do Papa e da sua Infalibilidade, apresentada no Concílio Vaticano I.1872 - Introdução do voto secreto nas eleições britânicas.

1900 - Nasce a advogada, escritora e ensaísta francesa de origem russa Nathalie Sarraute, pseudónimo de Nathalie Ilyanova Tcherniak, autora de "A Era da Suspeita".

1918 - Nasce Nelson Rolihlahla Mandela, Madiba, descendente do chefe da tribo Thembu da África do Sul, advogado, dirigente do Congresso Nacional Africano, eleito Presidente do país em 1994.

1925 - Publicação de "Mein Kampf", do alemão Adolf Hitler.

1936 - Guerra Civil em Espanha. O general Francisco Franco comanda a sublevação em Ceuta, norte de África, um dia depois da insurreição de Melilla, contra o governo republicano. Juntam-se as forças das Ilhas Canárias.

1950 -- É assinado no Vaticano um Acordo entre Portugal e a Santa Sé em que cessa o direito de Padroado português no Extremo Oriente.

1961 - Guerra Colonial. Começa a operação de cerco a Nambuangongo, Angola, ocupada pelas forças da União das Populações de Angola (UPA) desde fevereiro.

- Segunda Cimeira de Bad Godesberg sobre a União Política, em Bona, Alemanha, na qual os seis países da Comunidade Económica Europeia se declaram favoráveis a uma futura "união dos Estados-membros".

1966 - A África do Sul insiste na soberania da Namíbia, no sudoeste africano, contrariando as decisões do Tribunal Internacional.

1969 - Joaquim Agostinho vence a 16.ª etapa da Volta a França em bicicleta (contrarrelógio individual entre Bordéus -- Lac).

1973 - Começa, na Guiné-Bissau, o II Congresso do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). Aristides Pereira é eleito secretário-geral e a Assembleia Nacional Popular é convocada para proclamar a independência.

- Caso Watergate. O Presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, põe fim ao sistema interno de gravações da Casa Branca, depois de conhecida a sua existência pelo Senado.

1974 - Presidente da República, António de Spínola, dá posse ao II Governo Provisório, liderado pelo coronel Vasco Gonçalves.1984 - Os governos britânico e argentino começam negociações, dois anos após o cessar-fogo do conflito Falkland-Malvinas.1987 - Morre, com 87 anos, o sociólogo, escritor e politico brasileiro Gilberto de Mello Freyre, autor de "Casa Grande e Senzala".1988 -- Morre, com 64 anos, o compositor José Manuel Joly Braga Santos, autor de "Mérope" e "Trilogia das Barcas".

1990 - O Iraque acusa o Kuwait de "roubar" petróleo iraquiano desde 1980 e de ocupar parte do seu território, reclamando o reembolso de 2,4 mil milhões de dólares.1991 - Realiza-se, em Guadalajara, México, a I Cimeira Ibero-americana de 19 países latino-americanos, com a participação de Portugal e Espanha.

1992 - O Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, marca as primeiras eleições de Angola, com realização simultânea das legislativas e presidenciais para 29 e 30 de setembro.1993 - Morre, com 93 anos, o cineasta romeno Jean Negulesco, realizador de "Humoresque" e "Como Casar com Um Milionário".

2000 - Termina a III Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Maputo, Moçambique, com a aprovação da "Declaração de Maputo" que recomenda a identificação e o desenvolvimento de modalidades apropriadas para o apoio aos esforços dos governos dos países membros.2002 - O Conselho de Ministros aprova o anteprojeto do novo Código do Trabalho.2003 - Aparece morto o microbiologista inglês David Kelly, perito em armas biológicas, funcionário do Governo britânico, que terá confirmado à BBC ter sido exagerada a ameaça iraquiana no relatório de Tony Blair sobre a alegada existência armas de destruição maciça, no Iraque.

2004 - Morre, com 73 anos, José Viana Baptista, engenheiro, gestor, ex-ministro das Obras Públicas e antigo presidente do Instituto de Investimento Estrangeiro.

2005 -- Morre, com 91 anos, William Westmoreland, general na reserva norte-americano, antigo comandante das tropas dos Estados Unidos na guerra no Vietname.

2006 - É assinado em Chicamba, município de Massibi, na província de Cabinda, Angola, o acordo de cessar-fogo entre as chefias militares das Forças Armadas Angolanas e do Fórum Cabindês para o Diálogo.

- Morre, com 73 anos, o ator brasileiro Raul Cortez.

2007 - Um tribunal especial indiano condena à morte três pessoas pela participação nos atentados de 12 de março de 1993, "sexta-feira negra", em Bombaim (oeste), que causaram 257 mortos.

- A maior central nuclear do Japão Kashiwazaki-Kariwa, em Kashiwazaki, é encerrada, temporariamente, dois dias depois do violento sismo, com uma magnitude de 6,8 na escala aberta de Richter, que abalou a região, originando um incêndio e ligeiras fugas radioativas.

- O banco de investimento norte-americano Bear Stearns confirma que dois dos seus fundos perderam todos os investimentos devido às apostas feitas nas hipotecas de alto risco. O anúncio é o rastilho para aquela que vem a ser conhecida como a maior crise financeira de sempre.

2008 - O novo Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, que aproxima a legislação laboral do setor público à do privado, possibilitando, nomeadamente, o despedimento por inadaptação, é aprovado na Assembleia da República pela maioria socialista, com as abstenções do PSD e do CDS-PP e os votos contra do PCP, Bloco de Esquerda e Verdes.

- Valentim Loureiro e mais 13 dos 24 arguidos são condenados no Tribunal de Gondomar no âmbito do processo "Apito Dourado" relacionado com alegada corrupção e tráfico de influências no futebol profissional e na arbitragem. Valentim Loureiro é condenado a três anos e dois meses de prisão, com pena suspensa por igual período, por abuso de poder e prevaricação, bem como perda de mandato na presidência da Câmara de Gondomar.

2011 -- Morre, com 48 anos, Sean Hoare, antigo jornalista britânico do extinto jornal News of the World, foi o primeiro a confirmar publicamente a prática de escutas ilegais no jornal.

- Morre, com 79 anos, Magnus Malan, o general sul-africano e o último ministro da Defesa do regime do "apartheid" na África do Sul.

2012 -- Morre, com 65 anos, o ministro da Defesa da Síria, general Daud Rajha, no atentado suicida que visou a sede da Segurança Nacional, em Damasco.

2013 - Na Assembleia da República, a maioria parlamentar PSD/CDS-PP chumba a moção de censura ao Governo apresentada pelo Partido Ecologista Os Verde, que merece o voto a favor de todos os partidos da oposição.

- O Tribunal Administrativo de Lisboa aceita a providência cautelar interposta por um grupo de cidadãos contra a decisão do Ministério da Saúde de encerrar a Maternidade Alfredo da Costa. O Ministério da Saúde recorre da decisão.

- Alexei Navalny, advogado e blogger russo, um dos principais opositores do Presidente russo, Vladimir Putin, é condenado a cinco anos de prisão num caso de desvio de fundos por um tribunal russo na região de Kirov. É libertado no dia seguinte e colocado sob controlo judicial, voltando a ser condenado, com penas suspensas, em 2013 e 2014.

2014 - O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa afirma no Parlamento que as irregularidades nas contas de empresas do Grupo Espírito Santo só foram descobertas porque o regulador saiu da sua área restrita de supervisão e revela que os novos gestores do BES foram escolhidos pelos principais acionistas, sem intervenção do supervisor. A Espírito Santo Internacional (ESI) informa os seus credores que se candidatou ao regime de gestão controlada no Luxemburgo por não estar "em condições de cumprir as suas obrigações", quanto ao pagamento das dívidas.

- Morre, com 73 anos, o escritor brasileiro João Ubaldo Ribeiro, Prémio Camões 2008.

2017 - Morre, com 85 anos, Max Gallo, escritor, historiador francês, autor de mais de uma centena de obras como "Manifesto para um fim de século obscuro", "O olhar das mulheres", "O silêncio de Deus" ou "Belle époque". Foi secretário de Estado e porta-voz do Governo do socialista François Mitterrand e em 2007 apoiou a candidatura para a presidência de Nicolas Sarkozy.

2018 - A Comissão Europeia aplica uma multa com valor recorde de 4,3 mil milhões de euros à empresa norte-americana Google por abuso de posição no mercado devido ao sistema Android, violação das regras 'anti-trust' (de concorrência) da União Europeia.

- O parlamento aprova em votação final global a lei-quadro da descentralização de competências do Estado central para as autarquias locais e entidades intermunicipais.

2020 - Morre, com 87 anos, Juan Marsé Carbó, escritor e jornalista espanhol, Prémio Cervantes em 2008.

- Morre, com 78 anos, Honório Chantre Fortes, antigo ministro da Defesa de Cabo Verde, deputado e primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Popular.

2022 - A Associação Nacional de Municípios Portugueses aprova o acordo de descentralização de competências com o Governo, para as áreas da educação e da saúde, após vários meses de negociações, com os votos a favor dos autarcas eleitos pelo PS e pelo PSD e os votos contra do PCP.

2024 - O Parlamento Europeu aprova a recondução no cargo da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, por mais cinco anos, com 401 votos favoráveis dos eurodeputados na votação em plenário em Estrasburgo, acima dos 360 necessários.

- O Presidente do Ruanda, Paul Kagamé, de 66 anos, é reeleito para um quarto mandato com 99,18% dos votos.

2025 - Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste chumba plano de insolvência apresentado pela Trust in News (TiN), dona da Visão, entre outros títulos, determinando o encerramento da sua atividade.

PENSAMENTO DO DIA: