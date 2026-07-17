Preços dos combustíveis vão subir entre 2 e 7 cêntimos por litro na Madeira

Os preços dos combustíveis vão aumentar a partir da próxima segunda-feira, com os valores a variarem entre os 2 e os 7 cêntimos por litro, segundo a portaria fixada esta sexta-feira pelo Governo Regional da Madeira

O combustível que mais vai encarecer é o gasóleo rodoviário que terá um acréscimo de 6,7 cêntimos por litro, passando dos actuais 1,666 para 1,733 euros por litro. Quer isto dizer que a partir das 00h00 de segunda-feira os madeirenses terão de despender mais 3,35 cêntimos para encher o depósito, isto tendo como referência um abastecimento de 50 litros.

Menos acentuada, mas ainda na casa dos 6 cêntimos, será a subida de preço do gasóleo colorido e marcado, que vai encarecer dos actuais 1,224 para 1,286 euros por litro (+6,2 cêntimos).

Quanto à Gasolina super sem chumbo IO 95, o preço por litro vai também aumentar mas com menor expressão do que o dos gasóleos. A subida será de 2,2 cêntimos (de 1,768 para 1,790 euros por litro). Assim, para um abastecimento de 50 litros, por exemplo, os madeirenses vão ter de desembolsar mais 1,1 euros.

Estes são os preços máximos de venda ao público dos principais combustíveis que foram homologados pelo Despacho Conjunto n.º 60/2026, assinados pelos secretários regionais da Economia e das Finanças, vigorando na semana compreendida entre os dias 20 e 26 de Julho na Região Autónoma da Madeira.