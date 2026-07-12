Nova Direita defende maior internacionalização da Expo Madeira

A Nova Direita visitou a Expo Madeira, numa iniciativa liderada pelo coordenador regional, Paulo Azevedo, acompanhado por elementos da estrutura partidária e por dois investidores oriundos da África do Sul.

Em comunicado, Paulo Azevedo agradeceu à ACIF pela recepção e pela visita guiada ao certame, que permitiu contactar com diversos expositores e empresários. Segundo o dirigente, foram recolhidas opiniões e contributos sobre medidas consideradas importantes para reforçar a economia regional.

A Nova Direita considera que a Expo Madeira constitui um instrumento relevante para a promoção das empresas e para a criação de novas oportunidades de negócio, defendendo, contudo, que a organização deve reforçar a aposta na internacionalização do evento, atraindo mais empresas e produtos de mercados externos.

O partido entende ainda que a Madeira necessita de um centro de feiras e exposições, complementar ao Tecnopolo, com capacidade para acolher eventos desta dimensão em melhores condições. Paulo Azevedo lamenta que aquele espaço esteja actualmente ocupado pelos CTT, situação que, na sua perspectiva, retirou à Região um dos poucos locais adequados para grandes certames.

A Nova Direita conclui que iniciativas como a Expo Madeira são fundamentais para dinamizar o tecido empresarial e promover o investimento na Região.