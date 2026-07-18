Juventude do JPP pede apuramento de responsabilidades nas falhas dos exames nacionais

A Juventude do JPP acusou o Ministério da Educação de ter falhado na gestão do processo dos exames nacionais e exigiu o apuramento de responsabilidades políticas, na sequência dos atrasos e problemas associados ao novo sistema digital de classificação das provas.

Em comunicado, a estrutura liderada por Jéssica Teles considera que a situação está a penalizar milhares de estudantes em todo o país, com especial incidência nos jovens das regiões autónomas. O partido recorda que a divulgação dos resultados dos exames foi adiada de 14 para 17 de julho, levando também ao reajustamento do calendário da segunda fase das provas.

Segundo a Juventude do JPP, os alunos, as famílias e as escolas acabam por suportar as consequências de falhas de organização e de implementação do novo sistema, apesar de terem cumprido todas as etapas do processo de avaliação.

No caso da Madeira, o movimento sublinha que os constrangimentos assumem maior relevância, uma vez que centenas de estudantes são obrigados a deslocar-se anualmente para o continente para prosseguir os estudos superiores. A aquisição de viagens, a procura de alojamento e a celebração de contratos de arrendamento são alguns dos procedimentos que, segundo o JPP, ficam mais pressionados com a redução do tempo disponível entre a publicação das notas e o período de candidaturas ao ensino superior.

"A insularidade continua a representar um conjunto de dificuldades que o Estado não pode ignorar", refere Jéssica Teles, defendendo que as políticas públicas devem atender às especificidades das regiões autónomas e garantir igualdade de oportunidades na prática.

A Juventude do JPP defende ainda que sejam identificadas as causas dos atrasos e implementadas medidas que impeçam a repetição de situações semelhantes, considerando que os estudantes necessitam de "estabilidade, previsibilidade e confiança nas instituições públicas".

Os problemas registados no processo dos exames nacionais têm motivado críticas de várias entidades do sector da Educação, incluindo a FENPROF, que recentemente classificou a situação como um "falhanço político" e exigiu explicações ao Ministério da Educação.