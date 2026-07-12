CDU critica falta de saneamento e exige reforço das ETAR no Funchal

A CDU/Funchal manifestou preocupação com a situação do saneamento básico no concelho, considerando que persistem graves carências de infra-estruturas e acusando a Câmara Municipal do Funchal de não dar resposta a um problema que considera prioritário.

Em comunicado divulgado após uma reunião para analisar a situação política no concelho, a coligação afirma que a ausência de redes de saneamento continua a afectar várias localidades, sobretudo nas zonas altas, apontando como exemplos o Pico do Cardo, Vasco Gil, Santa Quitéria e Poço Rodrigo.

A CDU sustenta que a falta de infra-estruturas adequadas compromete a qualidade de vida das populações e critica o facto de, "em pleno século XXI", continuarem a existir localidades sem acesso a saneamento básico.

O partido alarga ainda as críticas ao litoral do concelho, denunciando a existência de esgotos a céu aberto em zonas balneares como a Praia do Vigário, a Praia Formosa e a Doca do Cavacas, situação que considera lesiva para a saúde pública e para o ambiente.

No comunicado, a CDU afirma igualmente que as actuais Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) não têm capacidade para responder ao crescimento populacional, classificando essa realidade como um "crime ambiental" e uma "vergonha" para o município.

Perante este cenário, a coligação reafirma o compromisso de defender a universalização do acesso ao saneamento básico em todo o concelho, "da serra ao mar", exigindo o redimensionamento urgente das ETAR existentes e a criação de redes de saneamento nas localidades onde estas continuam por instalar.