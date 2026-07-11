Madeira quer reforçar cooperação económica com São Tomé

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, defendeu hoje o reforço da cooperação económica entre a Madeira e São Tomé e Príncipe, considerando que existem condições para aprofundar as relações institucionais, empresariais e culturais entre os dois territórios.

A posição foi assumida durante a sessão solene comemorativa do 51.º aniversário da independência da República Democrática de São Tomé e Príncipe, realizada no Funchal, onde o governante destacou a instalação do Consulado Honorário daquele país na Madeira como um passo de "evidente alcance institucional", por facilitar o contacto entre cidadãos e instituições e abrir novas oportunidades de colaboração.

Na sua intervenção, José Manuel Rodrigues sublinhou ainda a importância da conferência dedicada às potencialidades de negócio e investimento, defendendo que a qualidade das relações internacionais também se mede pela capacidade de promover o investimento, estimular a iniciativa empresarial e favorecer a circulação de conhecimento.

O secretário regional apontou como áreas prioritárias de cooperação a economia azul, o turismo, a formação profissional, a investigação científica, a inovação tecnológica e o empreendedorismo, manifestando igualmente confiança no aumento do investimento de empresas madeirenses em São Tomé e Príncipe.

José Manuel Rodrigues considerou que a vocação atlântica da Madeira e a sua inserção na Macaronésia conferem à Região condições privilegiadas para estreitar relações com outros territórios insulares, defendendo que São Tomé e Príncipe é um parceiro natural para aprofundar a cooperação económica e institucional.

Na cerimónia, o governante felicitou ainda a Embaixada de São Tomé e Príncipe pela decisão de assinalar na Madeira os 51 anos da independência do país, considerando que a escolha traduz a relação de amizade e confiança existente entre os dois povos.