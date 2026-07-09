Pedro Rodrigues destaca papel da Expomadeira na promoção do tecido empresarial

O secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, visitou esta quinta-feira, a 41.ª edição da Expomadeira, defendendo que o certame continua, passadas mais de quatro décadas, a desempenhar um papel relevante na divulgação da actividade económica regional e na valorização das empresas madeirenses.

Acompanhado pelos dirigentes dos serviços e organismos sob a sua tutela, o governante percorreu os diversos expositores, onde conversou com empresários, representantes de instituições e visitantes, acompanhando de perto alguns dos projectos e iniciativas apresentados nesta edição.

Durante a visita, Pedro Rodrigues destacou a capacidade de adaptação das empresas da Região às exigências do mercado e considerou que a longevidade da Expomadeira demonstra a importância que o certame continua a ter para a economia madeirense. "Ao longo de mais de quatro décadas, esta iniciativa tem sabido acompanhar a evolução empresarial da Região, continuando a reunir empresas dos mais diversos setores e dando visibilidade ao trabalho que aqui é desenvolvido", afirmou.

A visita incluiu igualmente uma passagem pelo stand institucional do Governo Regional, dinamizado pela Invest Madeira, que, neste dia, esteve dedicado à Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI).

O espaço disponibilizou informação sobre os serviços e projectos desenvolvidos nas áreas da Habitação, Obras Públicas, Energia e Transportes Terrestres, permitindo aos visitantes esclarecer dúvidas e conhecer melhor as competências da secretaria.

Para Pedro Rodrigues, a presença do Governo Regional na Expomadeira representa essencialmente uma oportunidade para reforçar o contacto com a população e com os agentes económicos, promovendo uma maior proximidade entre os serviços públicos e os cidadãos.

A 41.ª edição da Expomadeira decorre até 12 de Julho, no Estádio do Marítimo, reunindo 82 expositores de diferentes sectores de atividade.