Gonçalo Maia Camelo recandidata-se à liderança da IL Madeira

O deputado da Iniciativa Liberal (IL) na Assembleia Legislativa da Madeira, Gonçalo Maia Camelo, vai recandidatar-se ao cargo de coordenador do Núcleo Territorial da Madeira do partido nas eleições internas marcadas para o próximo dia 25 de Julho.

O acto eleitoral destina-se à eleição do Grupo de Coordenação Local (GCL) e da Mesa do Plenário do Núcleo Territorial, numa votação que, segundo a IL, visa reforçar a estrutura regional do partido e preparar os desafios políticos dos próximos anos.

Ao anunciar a recandidatura, Gonçalo Maia Camelo afirma que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, mantendo o compromisso de consolidar o crescimento da Iniciativa Liberal na Região.

"Recandidato-me com o mesmo espírito de serviço, responsabilidade e ambição que tem orientado o trabalho da Iniciativa Liberal na Madeira. O nosso objectivo é continuar a consolidar o crescimento do partido, reforçar a sua presença regional e afirmar uma alternativa liberal cada vez mais forte", refere o deputado.

O também vogal da Comissão Executiva da IL considera que o partido tem registado um crescimento sustentado na Madeira e defende que deve continuar a afirmar-se como uma força política relevante no panorama regional.

Na mesma nota, sustenta que a Iniciativa Liberal pretende manter uma postura "construtiva, exigente e focada na defesa dos interesses dos madeirenses", ao mesmo tempo que apresenta alternativas ao que considera ser "um modelo de desenvolvimento económico e social que está esgotado e já não responde às necessidades das pessoas".

Com esta recandidatura, Gonçalo Maia Camelo procura renovar o mandato à frente da estrutura regional da Iniciativa Liberal e assegurar a continuidade do trabalho desenvolvido pelo actual Grupo de Coordenação Local.

A apresentação dos restantes elementos que integrarão as listas candidatas aos órgãos regionais da Iniciativa Liberal deverá ocorrer nos próximos dias.