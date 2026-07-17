Paulo do Nascimento Cabral destaca benefícios para Madeira e Açores na revisão do ETS

O eurodeputado do PSD Paulo do Nascimento Cabral saudou esta sexta-feira a conclusão da revisão do Sistema de Comércio de Licenças de Emissão (ETS – Emissions Trading System, em inglês), considerando que as alterações aprovadas representam um avanço importante para os Açores e a Madeira, ao reconhecerem as especificidades das Regiões Ultraperiféricas (RUP).

Em comunicado, o eurodeputado destaca como principais medidas a extensão, até ao final de 2035, das derrogações aplicáveis ao transporte marítimo e aos voos de e para o Espaço Económico Europeu, bem como a possibilidade de derrogação para instalações de valorização energética de resíduos nas RUP até à mesma data. O pacote prevê ainda apoios ao uso de combustíveis sustentáveis na aviação e ao transporte marítimo, compensando parte dos custos associados à transição energética.

Paulo do Nascimento Cabral considera que estas decisões demonstram ser possível "conciliar a ambição climática com a coesão territorial", defendendo que "não podem ser os açorianos e madeirenses a pagar o custo da transição ambiental".

O eurodeputado lembra que, ao longo do último ano, desenvolveu contactos com a Comissão Europeia para defender que a revisão do ETS tivesse em conta a realidade das Regiões Ultraperiféricas, evitando impactos na mobilidade, no transporte de mercadorias e na competitividade das economias insulares. Acrescenta ainda que esta revisão constitui o último passo antes da apresentação da nova Estratégia da União Europeia para as Regiões Ultraperiféricas, prevista para o início de Setembro.