Mais nascimentos e menos mortes em Maio na Madeira

Em Maio de 2026, foram registados 238 óbitos na Região Autónoma da Madeira, menos 14 do que no mesmo mês do ano anterior. Por outro lado, o número de nados-vivos aumentou, tendo nascido 140 crianças na Região, mais três do que em igual período de 2025.

O número de mortes no quinto mês do ano em curso representa uma diminuição de 5,6%, segundo os dados divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), percentagem de queda superior ao acumulado dos primeiros cinco meses do ano, uma vez que se contabilizaram 1.220 óbitos, menos 65 do que no período homólogo de 2025 (-5,1%).

Diz a DREM que apesar da redução homóloga, a análise do excesso de mortalidade indica que o número de mortes em Maio de 2026 ficou 12,5% acima da média registada para o mesmo mês entre 2016 e 2019, período em que se observaram, em média, 212 óbitos. Há ainda a acrescentar que no quinto mês do ano foi registado um feto-morto, não tendo sido averbados óbitos de crianças com menos de um ano de idade.

Foto DREM

Quanto à natalidade o aumento corresponde a mais 2,2% face a Maio de 2025. Número abaixo do acumulado desde Janeiro, uma vez que o total de nascimentos ascendeu a 729, representando um aumento de 8,3% face aos primeiros cinco meses do ano passado, equivalente a mais 56 nados-vivos. Números positivos, portanto.

Isto tem reflexos num aligeirar do saldo natural, que ainda assim continua negativo. A diferença entre o número de nascimentos e de óbitos resultou num saldo natural negativo de 98 pessoas em Maio, um valor menos acentuado do que o registado no mesmo mês de 2025, quando o saldo foi de -115. No acumulado do ano, o saldo natural situa-se nos -491, traduzindo uma melhoria relativamente aos -612 registados no período homólogo, destaca a DREM.

Negativos continuam os números de casamentos na Região, uma vez que os dados da DREM revelam que, em Maio, foram celebrados 107 matrimónios, menos seis do que no mesmo mês do ano passado (-5,3%) e que entre Janeiro e Maio, realizaram-se 373 casamentos na Madeira, menos 17 do que no período homólogo de 2025, o que corresponde a uma redução de 4,4%.