JP Madeira apresenta propostas para seis concelhos no Conselho Jovem

A Juventude Popular (JP) da Madeira apresentou um conjunto de propostas dirigidas a seis concelhos da Região no âmbito do Conselho Jovem, iniciativa promovida pela Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC), defendendo um papel mais activo das autarquias nas políticas de juventude, conforme referido em comunicado.

Entre as medidas apresentadas destacam-se a criação, no Funchal, de um programa para apoiar jovens empreendedores em espaços municipais; uma rede municipal de prevenção e apoio psicológico para crianças e jovens em Santa Cruz; e o programa 'Raízes com Futuro', em Câmara de Lobos, para aproximar os jovens da identidade histórica, cultural e económica do concelho.

Para Santana, a JP propõe o reforço da ligação entre o ensino profissional, as empresas e a autarquia; enquanto em São Vicente defende a valorização do parque empresarial para atrair empresas, projectos inovadores e trabalhadores à distância. No Porto Santo, as propostas centram-se no reforço das ligações marítimas do Lobo Marinho, melhorias na rede viária e na criação de uma bolsa para jovens que tenham de frequentar cursos profissionais fora da ilha.

O presidente da JP Madeira, Leandro Silva, afirmou que as propostas foram adaptadas à realidade de cada concelho e considerou que os municípios "podem executar algumas destas medidas directamente e, noutras matérias, promover soluções e reivindicar respostas junto das entidades competentes".