Brasy junta-se à campanha #Vibes4U NoDrugs para sensibilizar jovens

Brasy, uma cantora madeirense, é o mais recente rosto associado à prevenção no contexto recreativo nocturno #Vibes4U NoDrugs, promovido pela Direcção Regional da Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências.

A acção integra a campanha de Verão desenvolvida pela Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, que marca presença em arraiais, festivais e outras iniciativas recreativas da Região com mensagens de promoção de estilos de vida saudáveis.

Num vídeo hoje divulgado, Brasy apela às novas gerações para que façam escolhas conscientes, sublinhando que é possível desfrutar dos momentos de diversão de forma intensa, sem comprometer o bem-estar nem recorrer ao consumo de drogas.

A participação da artista insere-se na estratégia do projecto de envolver diversas pessoas na divulgação de mensagens de prevenção e promoção da literacia em saúde. O vídeo encontra-se disponível nas plataformas digitais e institucionais da Direcção Regional da Saúde e do projecto #Vibes4U NoDrugs.