Liga percorre praias e piscinas para sensibilizar para protecção solar e prevenir cancro

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) vai percorrer, durante um mês, praias, piscinas e ATL para sensibilizar para a proteção solar e prevenir o cancro da pele, lembrando os cerca de 13 mil novos casos anuais em Portugal.

A iniciativa integra mais uma edição da campanha "Com o Sol Não se Brinca - Rota da Prevenção", promovida pelo Núcleo Regional do Sul da LPCC, que passará por 40 locais do sul do país, entre 20 de julho e 20 de agosto, refere a instituição em comunicado.

A Liga alerta que, com a chegada do verão, aumenta o tempo passado ao ar livre e, consequentemente, a exposição à radiação ultravioleta (UV): "Embora a luz solar seja essencial para a saúde, a exposição excessiva constitui um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do cancro da pele, tornando fundamental a adoção de comportamentos preventivos desde a infância", alerta.

É neste contexto que a Liga promove esta campanha que pretende sensibilizar crianças, jovens e adultos para hábitos de exposição solar seguros, através de uma ação interativa que utiliza tecnologia de imagem UV para demonstrar, em tempo real, a eficácia da proteção solar.

Os participantes poderão visualizar, através de um equipamento semelhante a um 'photobooth', a diferença entre pele protegida e pele não protegida, levando consigo uma fotografia que reforça a mensagem de prevenção.

Ao longo de um mês, a equipa da Liga estará presente em 40 locais, entre praias marítimas, praias fluviais, piscinas municipais, jardins e centros de atividades de tempos livres dos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Portalegre, Évora, Beja, Faro, Leiria e Oeste.

O calendário completo encontra-se disponível em: https://www.ligacontracancro.pt/com-o-sol-nao-se-brinca-onde-vamos-estar/

Paralelamente, durante o mês de agosto, a Liga Portuguesa Contra o Cancro promoverá também rastreios de cancro da pele em várias praias, reforçando a importância da deteção precoce como complemento das medidas de prevenção.

A campanha de sensibilização e os rastreios integram a estratégia da Liga para reduzir o impacto do cancro da pele através da informação, da prevenção e do diagnóstico atempado.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, são diagnosticados anualmente cerca de 1,5 milhões de novos casos de cancro da pele em todo o mundo. Em Portugal, estima-se que surjam aproximadamente 13 mil novos casos por ano, tornando essencial investir na educação para a saúde e na prevenção.