Câmara de Santana aprova voto de louvor a empresário emigrante

A Câmara Municipal de Santana aprovou, na reunião camarária realizada esta sexta-feira, um voto de louvor a João de Jesus Marques Luís, empresário natural da freguesia de Santana e radicado no Reino Unido, distinção que será entregue na sessão solene comemorativa do Dia do Concelho, a realizar-se a 25 de Maio de 2027.

A proposta, apresentada pelo executivo do CDS-PP, reconhece o percurso pessoal e profissional de João Luís, destacando-o como um exemplo de determinação, espírito empreendedor e ligação permanente às suas origens.

Natural do sítio do Pico, em Santana, e oriundo de uma família de 11 irmãos, emigrou para Inglaterra aos 17 anos para se juntar aos pais, que haviam partido anteriormente em busca de melhores condições de vida. Segundo o voto de louvor, foi através do trabalho, da dedicação e da perseverança que construiu um percurso de sucesso, tornando-se um dos empresários madeirenses de maior destaque no Reino Unido.

Ao longo de várias décadas de actividade, criou um grupo empresarial que emprega actualmente cerca de 160 trabalhadores, dos quais aproximadamente metade são naturais da Madeira. O documento destaca ainda que o seu principal negócio, uma das maiores padarias e pastelarias portuguesas de Londres, se tornou uma referência na divulgação da gastronomia portuguesa, levando diariamente produtos tradicionais, como os pastéis de nata, a centenas de milhares de consumidores.

Para além da vertente empresarial, a autarquia enaltece o papel desempenhado junto da comunidade emigrante, considerando João Luís um empresário "íntegro, humilde e solidário", que proporcionou oportunidades de emprego e de crescimento profissional a centenas de portugueses, muitos dos quais acabaram por criar os seus próprios negócios.

O voto de louvor destaca igualmente a sua acção filantrópica, exercida de forma discreta, e a permanente aposta na inovação, sem perder os valores da proximidade, da responsabilidade social e do respeito pelas pessoas.

A Câmara de Santana sublinha ainda que o empresário nunca perdeu a ligação ao concelho natal, promovendo Santana, a Madeira e Portugal nos seus estabelecimentos e contribuindo para a divulgação da cultura e dos produtos portugueses no Reino Unido.

A proposta recorda também que a recente visita institucional do presidente da Câmara Municipal de Santana às empresas de João Luís permitiu confirmar "a dimensão do seu percurso empresarial, o prestígio de que goza junto da comunidade portuguesa e o relevante contributo que continua a prestar à promoção do nome de Santana e da Madeira".