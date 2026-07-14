Madeira alheia a problemas com exames nacionais

Os exames são nacionais, sublinhou Elsa Fernandes, em resposta esta manhã aos jornalistas, quando questionada sobre a situação na Madeira e os problemas que se têm verificado com a correcção dos exames nacionais de 11.º e 12.º anos. O processo foi este ano alterado, passou a digital, tendo desde o início sido marcado por diversos problemas.

Porque a distribuição dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário é para todo o país, atinge também a Região. Mas a secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia esclarece que é um tema que a ultrapassa. “Não tenho nada para acrescentar porque nós não temos nada a ver com esse processo”.

Em relação aos docentes escalonados, assegura: “Aqui não há problemas”.