Os prós e contras da European League de andebol no Porto Santo

O Pavilhão Multiusos do Porto Santo, recinto com capacidade para 1489 espectadores, foi a infraestrutura indicada na candidatura do Marítimo da Madeira Andebol SAD, como uma das possibilidades para a realização dos jogos da fase de grupos da European League edição 2026/2027, importante prova do andebol masculino europeu.

Uma solução vista como de recurso por agora, pois é vontade já expressa publicamente pelos responsáveis do andebol maritimista de sensibilizar a Federação Europeia da modalidade para poderem abrirem uma excepção e permitir que os três jogos que os verde-rubros terão de realizar em casa tenha como palco o seu Pavilhão em Santo António, jogos que serão disputados entre 20 de Setembro e 2 de Dezembro.

Se o multiusos da Ilha Dourada reúne muitas das condições exigidas no caderno de encargos, em particular o número de bancada e outros serviços, já outras variáveis poderão com toda a certeza trazerem muitas ‘dores de cabeça’ para a sua solução.

Com o sorteio já marcado para a próxima sexta-feira, as dificuldades que podem ser colocadas desde logo são na logística que envolve a colocação do piso sintético, que não se encontra na Região, da publicidade eletrónica e marcador, mas também as deslocações das equipas forasteiras, necessitam de marcar os seus voos e estadias, factos que poderão trazer imensos problemas logísticos. As ligações aéreas para o Porto Santo, e garantia de rápido regresso aos seus destinos, são outros das condicionantes, factores que poderão ajudar a optar-se neste caso com uma resolução mais sensata, o Pavilhão do Marítimo, que está munido de piso de última geração e onde apenas faltará colocar uma bancada no seu topo para se garantir a lotação exigida, situação que já aconteceu aliás a quando da disputa da 1.ª mão da final europeia entre o Madeira Andebol SAD e o Bucaresti em 2019 e mais recentemente na final a quatro da Taça de Portugal em masculinos, com a presença do Marítimo, Sporting, FC Porto e Benfica. Uma sensibilização vai passar muito pela Federação de Andebol de Portugal o único interlocutor privilegiado junto da Federação Europeia da modalidade.