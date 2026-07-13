Nathanael Ogbeta reforça Marítimo

O lateral-esquerdo inglês, Nathanael Ogbeta, de 25 anos, chega ao emblema verde-rubro para reforçar o sector defensivo da equipa.

Formado no Manchester City, Nathanael Ogbeta prosseguiu a sua carreira ao serviço do Shrewsbury Town, Swansea City, Peterborough United, Bolton Wanderers, Plymouth Argyle e Barnsley. Ao longo do seu percurso, acumulou experiência no Championship e na League One, tendo ainda representado as seleções jovens de Inglaterra. Na última temporada alinhou no Barnsley da League One, tendo alinhado em 30 jogos.

Nathanael Ogbeta, que ainda joga como central, já se juntou ao estágio da equipa maritimista em Lousada, aumentando o leque de opções à disposição de Mitchell van der Gaag para a preparação da nova temporada.