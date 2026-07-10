Jovem de 17 anos morre ao celebrar vitória da França

Uma jovem de 17 anos morreu na madrugada de hoje no norte de França depois de cair de um camião quando celebrava a vitória da França nos quartos de final do Mundial de futebol de 2026, revelaram várias fontes.

Citando relatos dos bombeiros e uma fonte próxima da investigação, a agência internacional AFP descreve que a jovem caiu do camião ao qual tinha subido para celebrar a vitória da França.

A jovem estaria na caixa do camião, que estava sem o reboque, quando "caiu e ficou esmagada", referiram os bombeiros.

Estariam mais seis menores perto do acidente e um deles, em estado de choque, foi hospitalizado no hospital de Maubeuge (norte de França), informaram ainda os serviços de urgência.

O condutor do camião foi detido.

A França qualificou-se na quinta-feira para as meias-finais do Mundial de futebol de 2026, ao vencer Marrocos por 2-0, no primeiro encontro dos quartos de final, disputado em Foxborough, nos Estados Unidos.