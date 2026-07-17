 DNOTICIAS.PT
Mundo

Deslizamento de terras na cidade chinesa de Chongqing soterra edifícios residenciais

None

Um deslizamento de terras ocorrido hoje na cidade de Chongqing, no sudoeste da China, soterrou vários edifícios residenciais e deixou um número indeterminado de pessoas presas sob os escombros, avançou a televisão estatal chinesa CCTV.

Segundo a CCTV, pelo menos oito pessoas foram resgatadas, enquanto as operações de busca e salvamento prosseguem.

O deslizamento ocorreu cerca das 09:08 locais (02:08 em Lisboa), no condado de Pengshui, sob administração de Chongqing.

Imagens divulgadas pela CCTV mostram o colapso de parte de uma encosta sobre uma zona residencial. Vários edifícios situam-se junto ao local do deslizamento, onde equipas de socorro continuam a procurar sobreviventes entre os escombros.

O condado de Pengshui situa-se no sudeste do município de Chongqing e faz fronteira com as províncias de Hubei e Guizhou.

0
 Comentários