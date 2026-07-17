Deslizamento de terras na cidade chinesa de Chongqing soterra edifícios residenciais

Um deslizamento de terras ocorrido hoje na cidade de Chongqing, no sudoeste da China, soterrou vários edifícios residenciais e deixou um número indeterminado de pessoas presas sob os escombros, avançou a televisão estatal chinesa CCTV.

#EXCLUSIVE LANDSLIDE IN CHONGQING, CHINA



Friday, 17th July 2026 pic.twitter.com/w6USUyllvk — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) July 17, 2026

Segundo a CCTV, pelo menos oito pessoas foram resgatadas, enquanto as operações de busca e salvamento prosseguem.

O deslizamento ocorreu cerca das 09:08 locais (02:08 em Lisboa), no condado de Pengshui, sob administração de Chongqing.

Dashcam footage shows the exact moment a massive landslide collapses multiple buildings in Pengshui, Chongqing, China. Rescue efforts are currently underway. pic.twitter.com/kQFVxLN025 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 17, 2026

Imagens divulgadas pela CCTV mostram o colapso de parte de uma encosta sobre uma zona residencial. Vários edifícios situam-se junto ao local do deslizamento, onde equipas de socorro continuam a procurar sobreviventes entre os escombros.

Chongqing Landslides:

- About sixty people have been evacuated as of Friday noon

- Nine people have been rescued

- 8,000 relief supplies, including tents, foldable beds, chairs, blankets, and home emergency packages, have been allocated https://t.co/8f5mZpEYQ1 pic.twitter.com/CpdpWQdtxu — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) July 17, 2026

O condado de Pengshui situa-se no sudeste do município de Chongqing e faz fronteira com as províncias de Hubei e Guizhou.