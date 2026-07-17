Deslizamento de terras na cidade chinesa de Chongqing soterra edifícios residenciais
Um deslizamento de terras ocorrido hoje na cidade de Chongqing, no sudoeste da China, soterrou vários edifícios residenciais e deixou um número indeterminado de pessoas presas sob os escombros, avançou a televisão estatal chinesa CCTV.
Segundo a CCTV, pelo menos oito pessoas foram resgatadas, enquanto as operações de busca e salvamento prosseguem.
O deslizamento ocorreu cerca das 09:08 locais (02:08 em Lisboa), no condado de Pengshui, sob administração de Chongqing.
Imagens divulgadas pela CCTV mostram o colapso de parte de uma encosta sobre uma zona residencial. Vários edifícios situam-se junto ao local do deslizamento, onde equipas de socorro continuam a procurar sobreviventes entre os escombros.
O condado de Pengshui situa-se no sudeste do município de Chongqing e faz fronteira com as províncias de Hubei e Guizhou.