"A oposição não tem competência para governar esta terra", garante Albuquerque

Miguel Albuquerque encerrou a debate do Estado da Região, afirmando que o povo madeirense é sábio e escolheu quem deve governar, ao fim de 50 anos. "A oposição não tem competência para governar esta terra", afirmou.

O presidente do Governo Regional rejeita as afirmações que está distanciado da realidade regional e lembra que, nas eleições de 2025, os madeirenses foram claros e escolheram quem querem para governar.

Albuquerque destaca o crescimento da economia há 61 meses, a redução fiscal e investimentos na habitação e saúde.

O que não aceita é reduzir as taxas de IVA, como propõe a oposição. "Nunca vou baixar o IVA sem que seja aprovado o princípio da capitação ,porque se não for assim quem paga a diferença são os madeirenses".

Na habitação, uma área muito referido no debate, garante que, até Setembro estarão entregues 805 habitações prometidas.

"Quem avalia o governo é o povo a Madeira", afirma, garantindo o cumprimento do programa. "Em Março de 2025 o povo avaliou o governo e deu-nos a maioria".

O presidente do governo enumerou as obras e investimentos, previstos e em curso, para este mandato e garantiu que as reivindicações junto da República vão continuar para garantir os direitos dos madeirenses.