China prepara-se para chegada do tufão Bavi após tempestades que fizeram 50 mortos

Um forte tufão aproximava-se hoje da costa leste da China, poucos dias depois de tempestades terem provocado pelo menos 50 mortos noutras regiões do país.

O tufão Bavi, com ventos sustentados máximos de 162 quilómetros por hora, deverá passar a norte de Taiwan, levando chuva intensa à ilha entre hoje à noite e sábado, antes de atingir a costa chinesa.

As escolas encerraram hoje em Taipé, capital de Taiwan, enquanto embarcações de pesca permaneceram atracadas nos portos do norte da ilha. Vários voos para o Japão, Hong Kong e outros destinos foram cancelados até sábado, embora algumas ligações se mantenham programadas, segundo a agência oficial taiwanesa CNA.

Segundo as previsões meteorológicas, o Bavi deverá passar por ilhas remotas do Japão antes de seguir a norte de Taiwan e tocar terra na noite de sábado, a sul de Xangai, junto à fronteira entre as províncias chinesas de Fujian e Zhejiang.

Mais de 17.000 pessoas foram retiradas preventivamente na província de Zhejiang e cerca de 170.000 operacionais de emergência foram colocados em estado de prontidão, informou a agência oficial chinesa Xinhua.

Na província vizinha de Fujian, as autoridades suspenderam algumas ligações por ferry devido aos ventos fortes e à agitação marítima e ordenaram o regresso das embarcações de pesca aos portos.

O Bavi perdeu intensidade depois de, no início da semana, ter atingido a categoria de supertufão e provocado ventos muito fortes em Saipã e em outros territórios norte-americanos no Pacífico.

Entretanto, no sul da China, as autoridades anunciaram na quinta-feira que as inundações provocadas pela tempestade tropical Maysak causaram 39 mortos na região de Guangxi, após vários dias de chuva intensa.

As precipitações provocaram a rutura de vários reservatórios, incluindo o colapso parcial de uma barragem em Hengzhou, que inundou uma vasta área com águas lamacentas de forte corrente, deixando durante vários dias pessoas isoladas nos pisos superiores de edifícios, muitas delas sem eletricidade, até serem resgatadas.

Na segunda-feira, outras 11 pessoas morreram na província central de Hubei devido a fortes tempestades e tornados.

Separadamente, um deslizamento de terras não relacionado com as tempestades provocou, na terça-feira, a morte de 21 trabalhadores florestais na província ocidental de Gansu.