PS acusa PSD de adiar implementação do apoio à vida independente para pessoas com deficiência

O PS-Madeira acusa o PSD de adiar a implementação do Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI) na Região e garante que continuará a lutar para que esta resposta destinada às pessoas com deficiência ou incapacidade seja efectivamente criada.

Em comunicado, os socialistas explicam que votaram favoravelmente, em votação final global, a proposta relacionada com o MAVI, mas apresentaram uma declaração de voto para manifestar a discordância relativamente à alteração introduzida pelo PSD em sede de especialidade. Segundo o partido, a alteração substitui a recomendação para implementar o modelo por uma recomendação para apenas avaliar essa possibilidade.

A deputada Isabel Garcês considera que esta mudança representa "um recuo" e traduz-se na passagem "de uma recomendação para agir, para uma recomendação para continuar a estudar", prolongando um processo que, recorda, se arrasta desde 2017, quando o MAVI começou a ser desenvolvido em Portugal continental.

A parlamentar socialista sustenta que o Governo Regional teve vários anos para preparar a adaptação do modelo à Madeira e critica o facto de, em 2026, a Região continuar sem Centros de Apoio à Vida Independente (CAVI), assistentes pessoais ou planos individuais de assistência pessoal.

Apesar das reservas, o PS votou favoravelmente o diploma por entender que este volta a reconhecer a importância do MAVI. Contudo, Isabel Garcês sublinha que o objectivo do partido "não é permanecer na avaliação", mas sim garantir a implementação do modelo.