Astrónomos da Madeira promovem observação do céu de Verão no Areeiro

A Associação de Astrónomos da Madeira (AAAM) integra, este ano, o programa Astronomia de Verão 2026, que decorre entre 15 de Julho e 15 de Setembro, promovendo várias iniciativas de divulgação científica na Região.

A primeira actividade está marcada para o próximo sábado, 18 de Julho, entre as 21h30 e as 24 horas, junto ao Observatório Astronómico do Parque Ecológico do Funchal (OPAF), na Casa do Areeiro, no Chão do Areeiro. Sob o tema 'Um passeio pelas estrelas de Verão', a sessão de observação noturna permitirá ao público explorar o céu de Verão, caso as condições meteorológicas sejam favoráveis.

A participação é gratuita e aberta ao público em geral, sendo os telescópios e restantes equipamentos de observação disponibilizados sem custos pelos Astrónomos da Madeira.

A Associação de Astrónomos da Madeira desenvolve actividade na Região desde 2001, tendo adquirido estatuto de associação sem fins lucrativos em 2005 e adoptado a actual designação em 2025. Entre as suas principais missões estão a divulgação da astronomia junto das escolas e do público em geral, a observação e registo de fenómenos astronómicos, a produção de astrofotografia e o desenvolvimento de projetos científicos em parceria com instituições regionais, nacionais e internacionais.

Desde julho de 2023, a associação dispõe do Observatório Astronómico do Parque Ecológico do Funchal (OPAF), uma infraestrutura municipal apoiada pela Câmara do Funchal, equipada com um telescópio destinado à investigação e astrofotografia e um observatório solar vocacionado para actividades de divulgação científica e educativas.