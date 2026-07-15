"A beleza da Madeira devia ser taxada"

Foi desta forma, em tom de brincadeira, que o proprietário da Quinta do Serrado, Ireneusz Migas, arrancou sorrisos durante a cerimónia de inauguração da propriedade, em Câmara de Lobos, perante o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o presidente da Câmara Municipal, e dezenas de convidados.

O investidor, que há cerca de dez anos visitou a Madeira como turista, confessou que foi precisamente a beleza da ilha que o fez regressar e investir na recuperação da quinta.

“Paisagens deslumbrantes, o oceano, a gastronomia, o clima, as cores e as flores… tudo isto é extraordinário. Senhor presidente, devia taxar esta beleza”, afirmou, provocando uma reação bem-humorada na assistência, antes de esclarecer que se tratava apenas de uma brincadeira.

No seu discurso, recordou que passou cerca de um ano à procura de uma propriedade onde pudesse concretizar o sonho de criar a sua própria vinha, acabando por encontrar a Quinta do Serrado.

Enquanto muitos viam apenas edifícios antigos, alguns deles em ruínas, rodeados por uma vasta plantação de bananeiras, o proprietário garante que encontrou um lugar com uma forte tradição vitivinícola, uma casa senhorial em pedra com potencial para ser recuperada, uma capela histórica e uma paisagem única.

A decisão de remover as bananeiras chegou mesmo a causar surpresa entre alguns vizinhos, que consideravam aquela uma cultura altamente rentável. Ainda assim, explicou que o objectivo nunca foi apenas económico, mas sim devolver a vinha ao espaço e recuperar a identidade histórica da quinta.

“Quis recriar a vinha que existia aqui e devolver vida a esta propriedade, respeitando a sua tradição”, afirmou, acrescentando que continua a investigar a história da quinta para conhecer melhor as suas origens.

Agora, assumindo-se como “quase residente” da Madeira, disse esperar que a Quinta do Serrado se transforme num espaço de referência, capaz de receber visitantes de todo o mundo e de lhes mostrar não só a beleza natural da ilha, mas também a cultura, a história e a tradição dos vinhos madeirenses.