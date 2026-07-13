Club Sports da Madeira com vitórias no Maia Handball Cup

Cinco equipas da formação do andebol feminino do Club Sports da Madeira, marcaram presença em mais uma edição do torneio de andebol de formação Maia Handball C up, com as jovens madeienses a se evidenciarem em alguns escalões.

As jovens andebolistas madeirenses venceram a competição dos escalões de Sub-12 (A) e Sub-16, obtendo um segundo lugar nas Sub-14 (B).

Nos prémios individuais o Club Sports da Madeira esteve também em evidência ao vencer três categorias, melhor jogadora Sub-12 (Diana Figueira), melhor jogadora Sub-14 (Catarina Fernandes) e melhor guarda-redes Sub-14 (Amélia Colquhom).