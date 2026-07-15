UE prolonga tecto ao preço do petróleo russo até 23 de Julho

A União Europeia concordou hoje em prolongar o tecto ao preço do petróleo russo até dia 23 de julho, enquanto não chega a acordo sobre o 21.º pacote de sanções a Moscovo.

A decisão de prolongar esta medida foi tomada esta tarde durante uma reunião dos embaixadores da União Europeia (UE), em Bruxelas, indicaram fontes europeias.

Caso esta medida não tivesse sido prolongada, o teto ao preço do petróleo russo teria expirado hoje, o que elevaria o preço do barril dos atuais 44,10 dólares para quase 60 dólares, um incremento que, na prática, permitiria aumentar as fontes de rendimento de Moscovo.

A prorrogação do teto ao preço do petróleo estava a ser negociada no âmbito do 21.º pacote de sanções à Rússia, apresentado pela Comissão Europeia em junho, e que se esperava inicialmente que fosse aprovado esta segunda-feira na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE).

No entanto, têm surgido várias divergências sobre este pacote entre os Estados-membros, que têm impedido a sua aprovação.

Entre os pontos mais contenciosos está o facto de a proposta da Comissão Europeia sugerir restrições às pescas russas, designadamente proibir a importação de bacalhau, ou medidas que, na prática, impediriam o trânsito de gás natural liquefeito para países terceiros através do bloco comunitário.

A versão inicial incluía também a proibição de entrada em solo europeu de russos que tenham combatido na guerra na Ucrânia ou ainda a imposição de sanções a personalidades de relevo, como o patriarca de Moscovo Cirilo.