Homem detido por maus-tratos a bebé de 3 meses que acabou por morrer em Serpa

Um homem de 69 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de maus-tratos que resultaram na morte de um bebé de 3 meses, em Serpa, no distrito de Beja, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Diretoria do Sul da PJ indicou que o suspeito foi detido, na terça-feira, "pela presumível prática de crimes de maus-tratos" de que foi vítima a criança, na residência onde habitava, situada em Serpa.

"A investigação desenvolveu-se em janeiro passado, após ter sido registado o óbito no Hospital Santa Maria, em Lisboa, que comunica o óbito, por suspeita de maus-tratos", adiantou.

Segundo a PJ, a investigação policial apurou que "a criança foi vítima de violentos maus-tratos físicos, enquanto se encontrava à guarda do companheiro da avó paterna".

"As agressões terão ocorrido no interior da habitação, numa ocasião em que os pais e a avó se encontravam ausentes em trabalho, permanecendo a criança e uma irmã de 2 anos aos cuidados do suspeito", realçou.

De acordo com esta polícia, o comportamento criminoso do suspeito enquadra-se no síndrome do bebé chocalhado (shaken baby syndrome, em inglês).

"As diligências investigatórias, realizadas pela PJ, permitiram reunir elementos probatórios fortemente indiciadores da prática dos crimes, viabilizando a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito", acrescentou.

O detido vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.

O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Serpa.