Britânico admite 32 crimes sexuais contra companheira inconsciente

Um britânico declarou-se hoje culpado em tribunal de 32 crimes de violência sexual, incluindo violações, cometidos contra a sua companheira ao longo de mais de uma década quando a vítima estaria drogada ou a dormir.

O arguido, um homem com cerca de 40 anos cuja identidade não pode ser revelada por razões legais, compareceu no tribunal de Northampton, no centro de Inglaterra, e arrisca uma pena de prisão perpétua.

Segundo a acusação, os factos ocorreram entre janeiro de 2014 e setembro de 2025 e incluem violações, agressões sexuais e a filmagem de alguns dos atos.

Em dez dos casos, os crimes terão sido cometidos "em colaboração com uma pessoa desconhecida", não tendo sido revelado o número de envolvidos.

A Procuradoria da Coroa sustenta que "todas as infrações foram cometidas quando a vítima estava drogada e incapaz de reagir", embora a defesa tenha contestado que a mulher tenha sido drogada em todos os episódios.

A sentença será conhecida a 18 de setembro, tendo o juiz David Herbert advertido o arguido de que "uma pena de prisão muito pesada é inevitável".

O caso surge num contexto de várias investigações em curso no Reino Unido por crimes semelhantes, evocando também o mediático processo em França de Dominique Pelicot.

A ex-mulher de Dominique, Gisèle Pelicot, tornou-se uma figura internacional na luta contra a violência sexual após testemunhar publicamente sobre os abusos de que foi vítima.

Entre outros casos recentes, destaca-se o de Stockport, no noroeste de Inglaterra, onde o marido de uma mulher alegadamente drogada e violada deverá ser julgado em setembro com outros 12 homens acusados de participação nos abusos.

Em janeiro, outro britânico declarou-se culpado de ter drogado e violado a ex-mulher durante 13 anos, enquanto cinco outros homens foram igualmente acusados de agressões sexuais no mesmo processo, quatro dos quais se declararam inocentes.

A vítima, Joanne Young, renunciou ao direito ao anonimato, à semelhança de Gisèle Pelicot.