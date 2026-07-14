É verdade que o plantel do Marítimo já está a ganhar forma?

O Marítimo está perante um novo e exigente desafio. Após três épocas na II Liga regressa ao escalão principal do futebol português. Não basta ser ambicioso. É necessário, também, construir um plantel competitivo e capaz de fazer face às exigências da I Liga. Falta menos de um mês para o início do campeonato.

Entre os adeptos, e recorrendo ao facebook do DIÁRIO, há quem se mostre satisfeito com o desenrolar dos acontecimentos, entenda-se, a formação do plantel, que agora será orientado por regressado Mitchell van der Gaag. Ou seja, a leitura que os adeptos fazem, a pouco menos de um mês do arranque oficial da época, é que o plantel já se está a compor. Será mesmo assim?

A formação de um plantel é, naturalmente, um desafio gigantesco para qualquer estrutura de uma equipa profissional de futebol. Mas podemos referir, sem grande margem para dúvidas, que ganha ainda outro nível de exigência quando se trata de uma equipa que sobe da II para a I Liga. E, como se sabe, o mais difícil nestes momentos é mesmo evitar o ‘sobe e desce’. É essa a tarefa que os verde-rubros têm em mãos às portas da época 2026/2027.

A menos de um mês do arranque da I Liga, podemos dizer, com rigor, que o plantel do Marítimo já se está a compor? Na verdade sim. O mesmo não significa dizer que já está fechado, algo impossível nesta fase. Aliás, por muito que o scouting acerte e até se contrate os jogadores desejados à primeira tentativa, há sempre ajustes a fazer, oportunidades de negócio, tanto no que diz respeito a entradas como a saídas.

Até ao momento, o Marítimo já oficializou quatro reforços. Para 2026/27, já garantiu as contratações do médio-ofensivo Maxime Dominguez (ex-KS Cracóvia, da Polónia), do avançado Maurice Boakye (ex-Hamburgo, da Alemanha), do central Rafael Fernandes, que chega por empréstimo dos franceses do Lille, e mais recentemente, o último a ser apresentado, o lateral-esquerdo inglês, Nathanael Ogbeta (na última época jogou no Barnsley da League One de Inglaterra).

Nota-se já aqui o reforço de posições-chave. Um central, um lateral, um médio com características de número 8 e um avançado, que pode jogar e extremo ou ponta-de-lança.

O plantel tem agora 24 jogadores, mas pode haver ainda saídas. De resto, os jovens Nélio Batista e Francisco Silva, mesmo que treinem frequentemente com a equipa principal, vão jogar pelos sub-23, embora sem deixar de ‘piscar o olho’ à oportunidade de subir um patamar.

Com quatro reforços já garantidos, faltam seis caras novas ao plantel do Marítimo. Um deles garantidamente um guarda-redes. A ideia é ter o grupo de trabalho fechado até ao início da I Liga, no fim-de-semana de 8 e 9 de Agosto.

Portanto, sim o plantel verde-rubro já se está a compor, dentro até daquilo que é razoável em termos de ‘timing’, uma vez que estamos a pouco mais de três semanas do arranque oficial da temporada. E nos próximos dias devem voltar a surgir novidades no reforço do plantel.