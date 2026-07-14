O que é um código LEI e quando as empresas portuguesas precisam de um?

À medida que bancos, corretores e contrapartes reguladas dependem cada vez mais de dados verificados de entidades jurídicas, a LEI Portugal explica por que as empresas portuguesas podem deparar-se com exigências de LEI durante a negociação de valores mobiliários, o reporte ao abrigo do EMIR ou SFTR, o onboarding com corretores ou em operações transfronteiriças com instituições financeiras reguladas.

Para muitos empresários portugueses, o primeiro contacto com um código LEI ocorre no pior momento possível. Um corretor não consegue executar uma transação reportável sobre valores mobiliários, um banco ou empresa de investimento solicita identificação adicional da entidade, uma operação de derivados precisa de ser reportada, ou uma contraparte internacional exige um identificador de entidade jurídica verificado antes de o onboarding poder continuar. A LEI Portugal atua como Agente de Registo LEI em colaboração com a EQS Group GmbH, um emissor LEI acreditado pela GLEIF responsável pela emissão e gestão de códigos LEI. Apoia as empresas portuguesas no registo, renovação e gestão dos seus LEI. Mas antes de abordar o como, é útil compreender o quê e o porquê.

O que é um código LEI?

LEI significa Legal Entity Identifier, ou seja, identificador de entidade jurídica. É um código alfanumérico de 20 caracteres que identifica de forma única uma entidade jurídica que participa em transações financeiras. Pode tratar-se de uma sociedade, fundo, fundação, associação, entidade do sector público ou outra entidade jurídica elegível, dependendo do contexto jurídico e de reporte.

O sistema foi criado na sequência da crise financeira de 2008, quando os reguladores constataram que rastrear quem estava de cada lado de uma transação era surpreendentemente difícil. Grandes grupos financeiros, incluindo o Lehman Brothers, operavam através de redes complexas de entidades jurídicas em múltiplas jurisdições, sem um identificador coerente que as ligasse. Os códigos LEI foram concebidos precisamente para resolver esse problema.

Actualmente, os códigos LEI baseiam-se na norma ISO 17442 e são geridos através do Global LEI System, sendo a Global LEI Foundation (GLEIF) responsável pela sua integridade operacional. Os registos LEI estão publicamente disponíveis através do Global LEI Index público mantido pela GLEIF, tornando-o um padrão aberto e reconhecido mundialmente para a identificação de entidades.

Cada registo LEI contém duas camadas de informação. O Nível 1 abrange quem é a entidade: a sua denominação social, morada registada, jurisdição e dados da autoridade de registo, quando disponíveis. O Nível 2 fornece informação sobre as relações de consolidação contabilística com a empresa-mãe directa e final, quando aplicável e reportadas. Não é um registo de beneficiários efectivos e não deve ser utilizado como substituto dos controlos AML, KYB, rastreio de sanções ou verificação de titularidade efectiva (UBO).

Quem precisa de um LEI em Portugal?

Inicialmente, a adopção do LEI foi impulsionada principalmente pela regulação financeira e pelo reporte de mercado. Desde então, os códigos LEI passaram a ser relevantes para um grupo mais alargado de entidades jurídicas, dado que bancos, corretores, investidores, contrapartes reguladas e parceiros transfronteiriços recorrem frequentemente a identificadores normalizados de entidade.

O caso mais directo é a negociação de valores mobiliários. Se uma empresa portuguesa pretender comprar ou vender acções, obrigações, ETF ou outros instrumentos financeiros através de um corrector ou empresa de investimento, incluindo instrumentos admitidos à negociação em mercados regulamentados ou plataformas de negociação como as operadas pela Euronext Lisbon, a empresa exigirá normalmente um código LEI antes de executar a ordem. Este princípio é frequentemente descrito como "no LEI, no trade": nos termos da MiFID II/MiFIR, as empresas de investimento não podem executar transações sujeitas a reporte em nome de clientes elegíveis para um LEI mas que não o possuam.

Os códigos LEI são igualmente utilizados noutros enquadramentos de reporte. Nos termos do EMIR, as contrapartes que celebrem contratos de derivados utilizam códigos LEI para se identificarem no reporte de derivados. Nos termos do SFTR, as contrapartes em operações de financiamento de valores mobiliários, incluindo operações repo, buy-sell back ousell-buy back, empréstimo e tomada de empréstimo de valores mobiliários, e empréstimo de margem, utilizam códigos LEI no seu reporte aos registos de operações registados ou reconhecidos. Em Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) supervisiona os mercados de valores mobiliários e os serviços de investimento, enquanto o Banco de Portugal desempenha funções de supervisão bancária, incluindo no âmbito do Mecanismo Único de Supervisão. Estes enquadramentos de reporte assentam em identificadores normalizados de entidade, incluindo os LEI, para ajudar os reguladores a identificar as entidades jurídicas envolvidas.

Os LEI são também relevantes no contexto das centrais de valores mobiliários. Nos termos das regras da UE que implementam o Regulamento sobre Centrais de Valores Mobiliários (CSDR), as CSD exigem códigos LEI aos seus clientes, incluindo emitentes, para efeitos de reporte regulamentar. Em Portugal, a Interbolsa, agora a operar como Euronext SecuritiesPorto, é a central de valores mobiliários nacional.

Para as entidades financeiras sujeitas ao DORA, em vigor na UE desde 17 de Janeiro de 2025, os LEI podem também ser relevantes no reporte do registo de informação sobre acordos com prestadores terceiros de TIC. As entidades financeiras devem manter registos de informação sobre os seus prestadores terceiros de TIC e registar identificadores normalizados desses prestadores. Consoante o tipo de prestador e o modelo de reporte aplicável, um prestador terceiro de TIC pode ser identificado através de um LEI, de um EUID ou de outro identificador permitido. Para prestadores que sejam pessoas colectivas fora da UE, o LEI pode ser particularmente relevante quando não estiver disponível um EUID.

No caso das empresas portuguesas, os pedidos de LEI surgem mais frequentemente em interações práticas com corretores, bancos, empresas de investimento, administradores de fundos, plataformas de negociação ou parceiros financeiros internacionais. A necessidade pode surgir durante a negociação de valores mobiliários, transações de derivados, abertura de contas de investimento, financiamento transfronteiriço, reporte regulamentar ou quando uma contraparte estrangeira necessita de um identificador normalizado para efeitos de diligência devida.

Nem todas as empresas portuguesas precisam de um LEI hoje. Mas as seguintes empresas têm maior probabilidade de serem solicitadas a apresentá-lo.

Pode necessitar de um LEI se a sua empresa:

Negocia acções, obrigações, ETF ou outros instrumentos financeiros através de um corretor ou empresa de investimento, incluindo instrumentos admitidos à negociação em mercados regulamentados ou plataformas de negociação operadas pela Euronext Lisbon;

Celebra contratos de derivados sujeitos a reporte ao abrigo do EMIR;

É contraparte em operações repo, buy-sell back ou sell-buy back, empréstimo ou tomada de empréstimo de valores mobiliários, empréstimo de margem ou outras operações sujeitas a reporte ao abrigo do SFTR;

É emitente ou participante ligado a uma central de valores mobiliários, como a Interbolsa (Euronext Securities Porto);

É um fundo, veículo de investimento ou entidade financeira regulada supervisionada pela CMVM ou pelo Banco de Portugal;

É uma entidade financeira sujeita ao DORA, ou presta serviços de TIC a clientes do sector financeiro que possam precisar de identificar o prestador no seu registo de informação DORA através de um LEI, de um EUID ou de outro identificador permitido;

Recebeu um pedido de LEI por parte de um banco, intermediário financeiro, investidor, regulador ou contraparte estrangeira.

Se a sua empresa vende bens ou serviços a nível local e não interage com mercados financeiros, na maioria dos casos pode não necessitar de um LEI neste momento. Mas, à medida que bancos, corretores, investidores e contrapartes reguladas recorrem frequentemente a dados verificados de entidades, ter um LEI disponível pode, por vezes, reduzir fricções no futuro.

Porque é que o LEI é importante para além do cumprimento regulamentar

É fácil tratar o LEI como mais uma caixa regulatória a assinalar. Mas essa visão não reflecte plenamente o seu valor prático.

Um LEI confere à sua organização um identificador de entidade jurídica verificado e reconhecido mundialmente. Quando uma contraparte, investidor ou instituição financeira consulta o seu código na base de dados da GLEIF, pode ver os seus dados jurídicos de referência verificados e, quando aplicável, informação sobre a relação com a empresa-mãe. Este tipo de transparência pode reduzir as fricções no onboarding, apoiar a diligência devida e reforçar a credibilidade junto de contrapartes que dependem de dados de entidade verificados.

Para as empresas portuguesas que operam transfronteiras ou que se preparam para trabalhar com instituições financeiras reguladas, investidores ou contrapartes internacionais, o LEI proporciona um identificador padrão compreendido fora de Portugal. Isto não significa que o LEI substitua outros controlos: os bancos, corretores e equipas de compliancepodem continuar a necessitar de documentação societária, informação sobre titularidade efectiva, rastreio de sanções e dados fiscais. Mas o LEI confere-lhes um ponto de partida fiável para identificar a entidade jurídica.

Como obter um LEI

Os códigos LEI são emitidos por emissores LEI acreditados pela GLEIF, também conhecidos como Local Operating Units (LOU). Os Agentes de Registo apoiam as entidades jurídicas no acesso à rede de emissores LEI e na gestão do processo de candidatura. A GLEIF refere que as entidades jurídicas não estão limitadas a um emissor sediado no seu próprio país, desde que o emissor esteja acreditado para a jurisdição relevante.

O processo é simples: submete os dados de registo da sua empresa, o emissor LEI verifica-os contra fontes oficiais e o código pode normalmente ser emitido assim que a verificação esteja concluída, consoante o emissor, os requisitos de verificação e a integridade da candidatura. Em Portugal, os dados das empresas são habitualmente verificados contra informação registral oficial do Registo Comercial, mantido pelo Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), bem como contra outras fontes oficiais consoante a forma jurídica da entidade.

Algo a ter em conta: um LEI deve ser renovado anualmente. Se a renovação for omitida, o estado do registo passa a "Lapsed" (caducado) na base de dados da GLEIF. Um LEI caducado mantém o identificador, mas os seus dados de referência ficam por revalidar. Alguns processos de reporte, negociação ou onboarding podem exigir que o registo LEI esteja atualizado.

A LEI Portugal apoia o registo e a renovação de códigos LEI para as empresas em Portugal. Muitos pedidos simples podem ser processados rapidamente, em alguns casos no prazo de 24 horas em dias úteis, desde que os dados da empresa possam ser verificados e os elementos da candidatura estejam completos. As empresas portuguesas podem solicitar o registo ou a renovação de um LEI através do lei-portugal.pt.