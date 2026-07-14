Revista americana coloca a Madeira entre as melhores ilhas da Europa e do Mundo

Os leitores da revista norte-americana 'Travel + Leisure' colocam a Madeira como a 4.ª melhor ilha da Europa e a 16.ª melhor ilha do mundo nos 'Travel + Leisure World's Best Awards 2026', deu conta, esta terça-feira, a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

Na nota de imprensa é referido que a classificação resulta das avaliações de mais de 207 mil leitores da publicação, que atribuíram mais de 661 mil votos a destinos turísticos de todo o mundo. Na categoria das ilhas, foram considerados critérios como as atracções naturais, actividades, gastronomia, hospitalidade e relação qualidade-preço.

A tutela do turismo regional destaca que a revista volta a salientar o clima ameno da Madeira, a paisagem natural, a Floresta Laurissilva, as experiências ao ar livre, a gastronomia regional e o vinho Madeira como factores diferenciadores do destino.

Citado na nota, o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, considera que esta distinção "demonstra a capacidade da Madeira para se afirmar entre os destinos turísticos mais desejados do mundo", sublinhando que, no seu entender, o reconhecimento, atribuído pelos próprios viajantes, reforça a notoriedade internacional e a competitividade do arquipélago nos mercados externos.