Bruno Melim lembra que, há oito anos, quando se candidatou à JSD “diziam que íamos para a oposição e que um careca ia mandar nisto” e que hoje, o PSD domina o poder na Região.

O líder da JSD falou em desafio de mais rendimento e mais oportunidades, referindo-se às novas gerações. Mas o desenvolvimento só foi possível, disse, porque a Madeira nunca se agachou a Lisboa, retomando, assim, velhos termos na política do Chão da Lagoa.

“A nova geração vive a autonomia (…) nas não somos os idiotas úteis” e, sempre que necessário, haverá marcha contra Lisboa, por uma Madeira totalmente livre.

Bruno Melim fez um discurso ideológico, tentando evidenciar estabelecer diferenças entre direita es esquerda.

Em tom de despedida, Bruno Melim disse ter sido um honra dirigir a JSD.