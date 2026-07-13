Bolsas europeias mistas com petróleo a subir e Ormuz praticamente sem tráfego

As principais bolsas europeias abriram hoje mistas, perante a nova escalada de tensão no Médio Oriente, que levou o preço do petróleo Brent a subir quase 4% ao reduzir-se a praticamente a zero o tráfego no estreito de Ormuz.

Às 08:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a cair 0,18% para 639,93 pontos.

As bolsas de Londres e Milão subiam 0,09% e 0,06%, enquanto as de Paris, Frankfurt e Madrid cediam 0,28%, 0,11% e 0,38%, respetivamente.

A bolsa de Lisboa mantinha a tendência de baixa da abertura, com o principal índice, o PSI, a descer 0,41% para 9.069,46 pontos.

O euro recua 0,05% face ao dólar e está a ser trocado a 1,1410 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt.

Numa semana, em que as bolsas apontavam para subidas otimistas pelo início da apresentação de resultados empresariais nos EUA, a perspetiva foi frustrada pela situação do estreito de Ormuz, que continua mergulhada na incerteza depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Irão emitirem mensagens contraditórias sobre a abertura do mesmo ao tráfego marítimo na sequência da nova onda de ataques recíprocos de domingo.

Trump assegurou este domingo que o estreito de Ormuz permanece aberto ao tráfego comercial apesar de o Irão ter anunciado que o bloqueou.

As forças norte-americanas lançaram no domingo à tarde uma nova ofensiva contra o Irão com o objetivo de "continuar a diminuir" a sua capacidade de atacar navios comerciais que transitam pelo estreito de Ormuz, informou o Comando Central do Exército dos Estados Unidos (Centcom).

Os ataques, que começaram às 22:00 horas TMG e foram ordenados por Trump, foram realizados "para responsabilizar" as forças iranianas, informou o organismo militar nas redes sociais.

Desta forma, a fragilidade do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão reavivou o temor de uma nova escalada do conflito e trouxe o petróleo de volta ao centro do mercado, com o preço do barril de Brent, referência na Europa, a disparar.

O preço do petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em setembro, avança 3,80% para 78,90 dólares (cerca de 69,12 euros), e o do West Texas Intermediate (WTI), para entrega em agosto, de referência nos Estados Unidos da América (EUA), avança 3,78% para 74,08 dólares.

O gás natural para entrega em agosto no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, subia 4,15% para 50,66 euros por megawatt-hora (MWh).

Por sua vez, o preço do ouro cede 1,46% e a onça está a ser negociada a 4.059,66 dólares, enquanto a onça de prata cai 2,48% para 58,3855 dólares.

Na Ásia, o principal índice da bolsa de Seul, o Kospi, desceu hoje 8,95%, devido às renovadas tensões no Médio Oriente e à incerteza sobre o estreito de Ormuz, por onde transita a maior parte do petróleo que a Coreia do Sul importa da região, o índice Nikkei de Tóquio fechou com uma queda de 1,92%, enquanto a bolsa de Xangai perdeu 2,06% e a de Shenzhen, 3,48%.

Por sua vez, o Hang Seng de Hong Kong subia 0,14% no final da sessão.

Os futuros da bolsa em Wall Street, depois do encerramento positivo de sexta-feira, registam quedas de 1,18% para o Nasdaq e de 0,10% para o Dow Jones.

No mercado de dívida, a rentabilidade do título alemão a 10 anos avança para 3,084%, depois de ter fechado em 3,064% na sessão anterior.

A bitcoin baixa 2,03% para 62.864,9 dólares.