O chefe do Gabinete do Parlamento Europeu na Bulgária afirma, em entrevista à Lusa, que os media estão sob pressão em toda parte, sobretudo financeira, e que a União Europeia está a intensificar a sua atuação.

"Os media estão sob pressão em toda a parte, principalmente sob pressão financeira", diz Teodor Stoychev, que interviu na abertura do seminário Connecting UE, organizado pelo Comité Económico e Social Europeu [European Economic and Social Committee (EESC), que decorreu em 06 e 07 de julho em Sófia, Bulgária.

Aliás, "se olharmos para os índices de liberdade de imprensa na Bulgária de há alguns anos, [estes] eram bastante baixos", mas "agora estamos a avançar gradualmente", prosseguiu o responsável búlgaro, que falava na Universidade de Sófia, onde decorreu o seminário e onde ele próprio estudou.

Teodor Stoychev adiantou que "existe liberdade de imprensa, mas também existe pressão --- incluindo pressões internas e a autocensura por parte de alguns jornalistas", pelo que não é um ambiente fácil.

"O maior problema" que observa nos últimos anos "é a escassez de financiamento, resultante do aparecimento de novos canais de media, das redes sociais e dos diferentes tipos de informação" disponibilizados pelos criadores de conteúdos nestas plataformas.

Isso "acaba por reduzir algumas das fontes tradicionais de receita dos media tradicionais", pelo que o cenário "continua a ser desafiante", diz.

"É aí que a União Europeia está a intensificar a sua atuação --- e deverá intensificá-la cada vez mais --- ao alocar recursos financeiros ao jornalismo de investigação e a diferentes tipos de media tradicionais que produzem jornalismo de qualidade", salienta Teodor Stoychev.

Esta é "uma das prioridades, apoiada por diversos instrumentos financeiros", aponta, referindo ser uma boa forma de "promover e, acima de tudo, manter vivo o bom jornalismo tradicional"

Isto é "algo realmente crucial na era da desinformação e das diversas formas de guerra informativa", remata o responsável.