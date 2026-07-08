Casa da adeira nos Açores organiza angariação de fundos em arraial madeirense

No próximo sábado, dia 11 de Julho, a Casa da Madeira nos Açores organiza a Edição 2026 do tradicional Arraial Madeirense, num evento que assume este ano uma importância histórica única. O arraial terá lugar no Jardim D. Leonor Afonso, na freguesia dos Arrifes, Ponta Delgada, com início marcado para as 13h00.

Além de servir de ponto de encontro para a comunidade madeirense residente no arquipélago açoriano, o evento será para todos os simpatizantes da cultura e das tradições da Madeira, tanto é que o convite estende-se a toda a população açoriana que queira partilhar este momento de festa, cultura e celebração autonómica.

A edição deste ano reveste-se de um significado especial, ao assinalar duas efemérides de grande relevância. O 40.º aniversário da fundação da Casa da Madeira nos Açores, que leva quatro décadas dedicadas à união e à preservação da identidade cultural madeirense em terras açorianas, mas também o jubileu de ouro da Autonomia de ambas as Regiões Autónomas, instituída em 1976, reforçando os laços históricos, políticos e fraternos que unem os dois arquipélagos atlânticos.

A iniciativa coincide, como é habitual, com as comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, assinalado no passado dia 1 de Julho.

O Arraial Madeirense promete trazer o melhor da gastronomia e do espírito festivo da Madeira, contando com a presença da reconhecida associação e companhia de teatro madeirense especializada em teatro de rua, novo circo e animação temática, o Teatro do Bolo do Caco.

O evento servirá ainda para promover uma campanha de angariação de fundos junto dos participantes, destinada à conta solidária de apoio às famílias madeirenses afectadas pelos sismos na Venezuela ocorridos a 24 de Junho.