Espanha nas meias-finais ao vencer Bélgica como novo golo de Merino

A Espanha qualificou-se hoje para as meias-finais do Mundial de futebol de 2026, marcando encontro com a França, ao vencer a Bélgica por 2-1, com mais um golo decisivo do suplente Mikel Merino, em Inglewood, nos Estados Unidos.

No segundo jogo dos 'quartos', o jogador do Arsenal decidiu aos 88 minutos, após ter entrado aos 86, num embate em que Charles De Ketelaere, aos 41, anulou uma primeira vantagem dos campeões europeus, conseguida com um tento de Fabián Ruiz, aos 30.

Nas meias-finais, em encontro marcado para terça-feira, em Arlington, às 14:00 locais (20:00 em Lisboa), a Espanha vai defrontar a França, que bateu Marrocos por 2-0.