Bélgica vence Senegal no prolongamento e garante 'oitavos'

A Bélgica qualificou-se hoje para os oitavos de final do Mundial2026 de futebol, ao vencer o Senegal por 3-2, no prolongamento, após o empate 2-2, no tempo regulamentar, em Seatlle, nos Estados Unidos.

No Estádio Lumen Field, Youri Tielemans, de penálti, aos 120+5 minutos, operou a reviravolta da Bélgica, que forçou o prolongamento com golos de Romelu Lukaku e Tielemans, aos 86 e 89, depois de Habib Diarra (24) e Ismaila Sarr (51) terem colocado o Senegal a vencer por 2-0.

Nos oitavos de final, a Bélgica vai defrontar o vencedor do encontro entre os Estados Unidos e a Bósnia-Herzegovina, que se disputa esta quinta-feira, às 01:00 (hora de Lisboa).