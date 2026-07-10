Doze mortos no incêndio florestal no sul de Espanha

O número de mortos do incêndio florestal na região espanhola de Los Gallardos, em Almeria, autonomia da Andaluzia, subiu para 12, de acordo com as autoridades locais.

Várias vítimas do incêndio em Los Gallardos foram encontradas dentro de veículos carbonizados.

Mais de 150 bombeiros combatiam as chamas hoje de manhã, de acordo com fontes citadas pela agência EFE.

A delegada do governo regional da província de Almeria, Patricia Navarro, afirmou que mil pessoas foram retiradas dos locais de residência, por precaução, devido ao incêndio florestal.

A unidade militar de emergência de Espanha, deve juntar-se aos esforços de combate ao fogo nas próximas horas.

As autoridades regionais da Andaluzia afirmaram também que se trata do incêndio "mais mortífero já registado na região".

As causas do incêndio ainda não foram apuradas.